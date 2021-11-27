Babacan, kendi dönemiyle ‘başkanlık sistemi’ni karşılaştırdı: Hesap ortada

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümetin ülkeyi ‘eski karne günlerine döndürdüğünü’ söyledi.

AA’nın haberine göre partisinin Büyükçekmece İlçe Kongresi’nde konuşan Babacan, bolluk ülkesinin yokluk ülkesine çevrildiğini ifade etti.

“Ülkeyi o eski karne günlerine döndürüyorlar” diyen DEVA Partilisi lideri, sayıyla un alındığını, zam korkusuyla kuyruklara girildiğini belirtti.

Babacan şöyle devam etti: “2009’da bizlerin işin içinde olduğu dönemde 1970’leri, 1990’ları hatırlatıp o günün başarılarıyla övünen Sayın Erdoğan, ülkeyi 2009’lardan 1970’lerin 1990’ların ülkesi haline çeviriyor.”

Karşılaştırma yaptı

Dolar cinsinden kişi başına düşen milli gelirde ekonomi bakanlığı yaptığı dönemi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dönemini karşılaştıran Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu önemli çünkü dünyaya göre satın alma gücümüzü gösteriyor. Maliyeti döviz bazında olan ürünlere ne kadar kolay ne kadar zor eriştiğimizi gösteriyor. Diğer ülkelere göre ne kadar zengin ne kadar fakir olduğumuzu gösteriyor. Liyakatli kadroların, istişarenin devrede olduğu dönemde kişi başı düşen milli gelir yılda ortalama 12,2 büyümüş. Son üç yılda milli gelirimiz yıllık ortalama 2,9 düşmüş. Hesap ortada. Biz artırmışız, onlar düşürmüş. Biz bu milleti zenginleştirmişiz, onlar yoksullaştırmış. Görünen köy kılavuz istemez.”

İktidara gelmeleri halinde önce hukuku ve kurumları ayağa kaldıracaklarını belirten Babacan, “Güveni tesis edeceğiz. Türkiye’yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz” dedi.

Türkiye’de 2003’te 4 bin 739 doları olan kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2009’daki küresel kriz dışında istikrarlı şekilde artarak 2013 yılında 12 bin 582 dolara kadar yükselmişti. 2014’tan yılından bu sana ise aralıksız bir düşüş yaşanıyor. Cari fiyatlarla kişi başına GSYH 2020 sonunda 8 bin 597 dolara kadar geriledi. Böylece milli gelir 2007 yılı seviyelerine dönmüş oldu.