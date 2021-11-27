Metin Akpınar’dan Cem Yılmaz açıklaması: Dozu kaçırdıysam özür diliyorum

Sanatçı Metin Akpınar, komedyen Cem Yılmaz ile ilgili sözleri için “Daha çok reklamdaki tiplemelerini özensiz bulduğumu söylemek istedim. Öğretmenliğin dozunu kaçırdıysam Cem’den ve sevenlerinden çok özür diliyorum” dedi.

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Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Metin Akpınar, Cem Yılmaz hakkında sorulan soruya ”Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand-up’da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama da daha büyük başarılar bekliyor insan” yanıtını vermişti.

Cem Yılmaz’sa bu sözler üzerine “Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağolsun, teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabare’nin ‘İnsanlığın Lüzumu Yok’ oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum.” demişti.

Cumhuriyet’ten Tuğba Özer’in sorularını yanıtlayan Akpınar, Yılmaz’la ilgili olarak “Daha çok reklamdaki tiplemelerini özensiz bulduğumu söylemek istedim. Öğretmenliğin dozunu kaçırdımsa Cem’den ve sevenlerinden çok özür diliyorum” dedi.

‘Ekonomimiz sağlıklı gitmiyor’

Akpınar siyasetteki güncel gelişmeleri de takip ettiğini söyledi. Akpınar, şunları kaydetti: “Ben bu yaşa geldim, Türkiye bir türlü geçiş döneminden çıkamadı. Zaman zaman iyiye zaman zaman geriye oluyor bu geçiş. Son zamanlarda da özellikle ekonomimiz sağlıklı gitmiyor. Mutlaka bilerek yapılıyor, bir planları var. Umarım cari açığı kapatmak açısından bu yolu seçtiler. Biraz da Çin politikasını uyguluyorlar diye düşünüyorum. Ucuz iş gücü yatırımı, sermayeyi çekmek gibi bir düşünce var anladığım kadarıyla.”

‘Sözlerimin arkasında duruyorum’

Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanmasına ilişkin olarak da konuşan Akpınar, “Ben sözlerimin arkasında duruyorum. Bana kimse silah zoruyla söyletmedi, kendim söyledim. Benim benliğim, karakterim, konstrüksiyonum odur. Düşüncemi ifade ettim. Hakaret içerdiği kanaatinde katiyen değilim” dedi.