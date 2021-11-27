Müslüme’nin anneannesi: Söylentiler nedeniyle kafamızı kaldıracak halimiz kalmadı

Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra 7 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunan üç yaşındaki Müslüme Yağal’ın anneannesi Müslüme Yağal “Söylentiler nedeniyle kafamızı kaldıracak halimiz kalmadı” dedi.

Fotoğraf: DHA

Kış mevsimi nedeniyle Mersin’in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili yörüklerinden Yağal ailesi, 10 Kasım’da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurduğu sırada Müslüme kaybolmuştu.

Müslüme’nin cansız bedeninin bulunduğu gün annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halası dahil dokuz yakını gözaltına alınmıştı. Dede Hasan Yağal tutuklanmıştı.

Üç gece süren sorgunun ardından savcılık tarafından serbest bırakılan anneanne Müslüme Yağal yaşadıkları karşısında büyük şaşkınlık içinde olduğunu belirterek, çıkan haberlerin asılsız olduğunu ileri sürdü. İddia edilenlerin doğruluğuna inanmadığını belirten Müslüme Yağal şunları söyledi: “Ben burada duruyorum ama bunları duyunca da kendimi kaybederim diye korkuyorum. Söylentiler, yazılanlar nedeniyle kafamızı kaldıracak halimiz kalmadı. Dünürümüz Ayşe Yağal, iddia edilenleri duyduktan sonra kötü oldu. O günden bu yana hasta yatıyor.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘gerçeklerle, haber alma ve basın özgürlüğüyle bağdaşmayan bir kısım haberlerle’ ilgili erişim yasağı kararı alınması talep edildiğini duyurmuştu. Ailenin bir ve 15 yaşındaki kız çocukları ve 18 yaşından küçük iki erkek çocuğunun bakanlık korumasına alındığı, anne Yağal’ın kadın konukevine yerleştirildiği bildirilmişti.