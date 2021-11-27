Çift doz aşıda oran yüzde 74’ü geçti: İstanbul yakında ‘mavi’

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu çift doz aşılanma oranının yüzde 74’ü geçtiğini belirterek yakında aşı haritasında İstanbul’un da maviye döneceğini söyledi.

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Yaklaşık 21 milyon doz aşı yapıldığı bilgisini paylaşan Prof. Dr. Memişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “İnşallah birkaç hafta içinde İstanbul’da, Boğaz’ın rengine ulaşacağız. En çok aşılanan grup 60 yaş ve üzeri kesim. Büyüklerimizin bu konuda herkese örnek olacak bir davranış sergiledi. Onlara teşekkür ediyorum. Şu anda Covid olanların çok büyük bir kısmı, aşısını yaptırmamış, ya tek aşılı ya da üçüncü dozu geldiği halde ötelemiş kişiler. Hem yoğun bakımda, hem serviste yatanlarda bu oran çok yüksek, yüzde 70’in üzerinde. Artık eskisine göre çok daha hızlı hasta oluyorlar çünkü kısıtlama yok. Kış dönemi olduğu için de diğer hastalıkların da sayısı doğal olarak artmış durumda. Aşı olmazsanız, bir de üstüne Covid’e yakalanırsanız çok daha büyük risklerle karşılaşıyorsunuz”.

2020 yılının mart-nisan aylarıyla kıyaslandığında aşının etkisinin bir kez daha ispatladığını belirten il sağlık müdürü “Sayılarla kıyasladığımızda, yaşam tarzımızla kıyasladığımızda, o zamanla bu yıl arasında bir uçurum olduğunu görürsünüz. Kısıtlamaların olmamasına rağmen bunu sağlayan en önemli etken aşı” dedi.

‘Ertelenmiş hasta’ yoğunluğu

Prof. Dr. Memişoğlu salgın nedeniyle yaklaşık iki yıldır hastanelerden uzak olan ‘ertelenmiş hastaların‘ sisteme girmesiyle oluşan yoğunluk nedeniyle randevu sıkıntısı yaşayan vatandaşlardan anlayış talebinde bulundu: “Yaklaşık 1,5 senedir insanların Covid dışı hastalıklarla ilgili hastane başvuruları ötelendi. Kasım aralık ayı zaten enfeksiyonların ve hastanelerdeki yoğunluğun arttığı bir dönem. Buna bekletilmiş sağlık hizmet talebi de eklendi ve bunu yönetmekle de meşgulüz. Hastanelerde yoğun bakım ya da servislerde Covid’le ilgili çok yoğun bir yükü yok şu an ama bekleyen hastalarımızın sağlık hizmetini karşılamakla ilgili bir yoğunluk var”.