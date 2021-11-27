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Yaramazlara biraz batar!

Koca’dan Akşener’e ‘yoğun bakım’ yanıtı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa’dan Covid-19 hastalarını Türkiye’ye getirme teklifini eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yanıt verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, sağlık sistemi ve yoğun bakımları yoğunluk gösteren Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye hasta sevk edilmesi yönündeki teklifi nedeniyle Koca’ya teşekkür etmişti.


Akşener ise Koca’yı eleştirerek “Sayın Erdoğan’ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeğe çevirmesi yetmedi, şimdi de siz mi çıktınız?” diye sormuş, sağlıkçıların yeni varyant nedeniyle riske sokulduğunu kaydetmişti.

Koca, Akşener’e yanıtında şunları yazdı: “Sn. Meral Akşener, üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 milyon insanımızdan Covid-19’a yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman sağlık bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı.”

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