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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan talimat verdi: ‘Döviz kurlarında manipülasyon’ iddiası araştırılacak

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine ‘döviz piyasasındaki manipülasyon’ iddialarının araştırılması için harekete geçti.

Hafta içinde Erdoğan’ın düşük faiz politikasında kararlı olduğunu yinelemesi sonrası Türk Lirası hızla değer kaybı yaşamıştı. Sadece 12 Kasım’da ilk kez 10 lira sınırını aşan dolar/T,  23 Kasım’da 13 liranın üzerini görmüştü.


AA’nın haberine göre Erdoğan, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığının araştırılması, varsa konunun gerekli yerlere iletilerek ilgili kurumlar nezdinde çalışma gerçekleştirilmesi için DDK’ye talimat verdi.

DDK, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığını tespit etmek için ilgili kurumlardan bilgi ve belge isteyebilecek. Çalışmanın sonunda hazırlanacak rapor, gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurumlarla paylaşılacak.

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