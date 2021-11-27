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Yaramazlara biraz batar!

MetroPOLL’den Atatürk anketi

MetroPOLL Araştırma’nın anketine katılan seçmenlere “Atatürk’ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı ona şükran duyuyor musunuz?” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 92’si ‘evet’ cevabını verdi.

Türkiye’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım’da 83’üncü ölüm yıldönümünde ülkenin her noktasında anılmıştı.


MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar’ın paylaştığı ‘Türkiye’nin Nabzı Kasım 2021′ kamuoyu araştırmasında katılımcılara “Atatürk’ün değerinin son zamanlarda daha çok anlaşıldığını düşünüyor musunuz?” sorusu da soruldu. Buna göre seçmenin yüzde 73’ü Atatürk’ün değerinin son zamanlarda daha çok anlaşıldığını düşünüyor.

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