Demirtaş’a yanıt mı? Akşener’in yardımcısı ‘HDP’yle iş tutmayız’ dedi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, partisinin tek bir çizgisinin olduğunu belirterek bir kez daha HDP’yle bir arada olmayacaklarını söyledi.

CHP’yle ‘millet ittifakı’nı oluşturan İYİ Parti, hem genel başkan hem de daha alt kademelerde sıklıkla HDP’yle bir arada olmadıklarına yönelik açıklamalar yapıyor.

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, Meclis’teki tüm muhalefet partilerine ekonomik krizine dair ortak miting önerisi sunmuştu.

AA’nın haberine göre İYİ Partili Erdem, Antalya’da bir otelde düzenlenen programdaki konuşmasında, Demirtaş’ın çağrısını anmadı ancak iki partinin yan yana olmayacağı mesajını verdi.

Erdem, ülkenin 27 yıldan beri partinin genel başkanı Meral Akşener’i tanıdığını ve HDP’yle ‘iş tutmayacağını’ belirterek şunları söyledi: “Bizim için Türk’ü Kürt’ü yok. Diyarbakır’ı, Konya’sı, Antalya’sı, İstanbul’u yok. 83 milyona hizmet etmek için varız. İYİ Parti ilkeler üzerine siyaset yapan bir parti. Bizim tek bir çizgimiz var, teröre terör demeyen, teröriste terörist demeyen, Apo’ya terörist demeyen HDP’yle de iş tutmayız. Onlardan medet umanlarla da iş tutmayız.”

Erdem, şu anda ‘millet ittifakı’nda sadece CHP ve İYİ Parti olduğunu kaydetti.