Diken

Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’a yanıt mı? Akşener’in yardımcısı ‘HDP’yle iş tutmayız’ dedi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, partisinin tek bir çizgisinin olduğunu belirterek bir kez daha HDP’yle bir arada olmayacaklarını söyledi.

CHP’yle ‘millet ittifakı’nı oluşturan İYİ Parti, hem genel başkan hem de daha alt kademelerde sıklıkla HDP’yle bir arada olmadıklarına yönelik açıklamalar yapıyor.


HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, Meclis’teki tüm muhalefet partilerine ekonomik krizine dair ortak miting önerisi sunmuştu.

AA’nın haberine göre İYİ Partili Erdem, Antalya’da bir otelde düzenlenen programdaki konuşmasında, Demirtaş’ın çağrısını anmadı ancak iki partinin yan yana olmayacağı mesajını verdi.

Erdem, ülkenin 27 yıldan beri partinin genel başkanı Meral Akşener’i tanıdığını ve HDP’yle ‘iş tutmayacağını’ belirterek şunları söyledi: “Bizim için Türk’ü Kürt’ü yok. Diyarbakır’ı, Konya’sı, Antalya’sı, İstanbul’u yok. 83 milyona hizmet etmek için varız. İYİ Parti ilkeler üzerine siyaset yapan bir parti. Bizim tek bir çizgimiz var, teröre terör demeyen, teröriste terörist demeyen, Apo’ya terörist demeyen HDP’yle de iş tutmayız. Onlardan medet umanlarla da iş tutmayız.”

Erdem, şu anda ‘millet ittifakı’nda sadece CHP ve İYİ Parti olduğunu kaydetti.

Demirtaş’tan muhalif partilere ortak miting ve açıklama önerisi

Akşener, esnafın ‘Kürdistan’ sözüne şaşırmamış: HDP çalışanı

İYİ Partili Türkkan, partisini ‘HDP’yle ilişki’den protesto eden kişiye küfretti

SON HABERLER

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji hava durumu raporuna göre hafta sonunda artarak mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının, salı günü batı kesimlerden başlayarak hafta boyunca ülke genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Vergi, ceza ve harçlara yüzde 36,2 zam

Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlendi.