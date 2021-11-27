Alibeyköy barajı alarm veriyor: Su dolu alanlarında artık keçiler otluyor

İstanbul’un barajlarında doluluk oranı yüzde 41,44’e geriledi. Doluluk oranının yüzde 17,03 olarak ölçüldüğü Alibeyköy barajında eskiden su dolu alanlar keçilerin otladığı meralar haline geldi. Barajda son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi yaşanıyor.

İSKİ verilere göre son bir hafta içinde barajlardan 5 milyon 82 bin metre küp su eskildi. İstanbul’un barajlarında geçtiğimiz yıl Nisan ayında yüzde 80,82 olan doluluk oranı daha sonra düşmeye başlamıştı.

Son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi

İstanbul’da yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biride Alibeyköy barajı oldu. Barajda son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi yaşanıyor.

Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 15.6’ya gerilemişti. Bu rakam son 10 yılın en düşük oranı olarak tarihe geçmişti.

İki baraj gölü adete kurudu

İSKİ verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajlardan Kazandere ve Papuçdere barajları adeta kurudu. Kazandere barajında doluluk oranı 4,62’ye Papuçdere barajında yüzde 2,77’ye kadar geriledi. İstanbul’un doluluk oranı en yüksek baraj gölü ise Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 67,49 olarak ölçüldü.