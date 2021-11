Hekimler ‘TUS reformu’na tepkili

Çok sayıda hekim, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) yapılacağını söylediği değişiklikleri eleştirdi.

Fotoğraf: Arşiv

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün bakanlığın 2022 bütçe görüşmesinde konuşan Koca, asistan hekimlerin tıpta uzmanlık eğitimiyle ilgili sorunların bulunduğunu ifade etmiş, TUS’ta reform niteliğinde bazı değişiklikler yapmak istediklerini, bunu da mart ayındaki sınavda geçerli olmasına çalıştıklarını kaydetmişti.

Ne değişecek?

Sağlık bakanı, şu ayrıntıları vermişti: “Soruların çekirdek müfredattan sorulması, dershanelerdeki küçük nüanslarla farklılığın oluşturulmasının önüne geçilmesi gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla çekirdek müfredattan soruların sorulması, lise başarı puanı gibi okul başarı puanının mutlak ilave edilmesi, özellikle görev süresinde beşinci, altıncı bölgelerde çalışma durumuna göre, yaptığı hizmet esas alınarak bir hizmet puanının ilave edilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Koca, öğrencilerin TUS’ta 4-5 branş dışında tercih yapmadığını, 4-5 branşa giremediğini düşünen hekimlerin de genellikle yurt dışını düşündüğünü ifade ederek “Bizim köklü bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Hem mali durumunu hem emeklilik durumunu hem çalışma durumunu hem de uzmanlık sınavını revize etmemiz gerekiyor” demişti.

‘Neyi çözecek?’

Birçok hekim, Koca’nın açıklamasına tepki gösterdi. Kimi doktor fakültelerin zorluk derecesinin farklılığına göre öğrencilerin derslerdeki puanlarının değiştiğini belirtirken, kimi değişikliği anlamsız buldu.

Hekimlerin tepkileri şöyle:

Prof. Dr. Oktay Banlı: Türkiye’de 134 tıp fakültesi, yıllık ortalama 15 bin öğrenci alıyor. Eğitim standardı eşitlenmemiş tıp fakültelerinin ders notunun TUS puanına yansıması neyi çözecek? Sorun TUS değil ki; sağlıkta şiddet, şikayet hatları, malpraktis, özlük hakları, çalışma koşulları…

Prof. Dr. Bengi Başer: TUS puanına okul notu vs. eklemek yetersiz kalır. Okullar için bir katsayı da olmalıdır. Örneğin, ben Hacettepe Tıp Fakültesi’nde okuduğum için orada yüksek not almanın zorluğunu biliyorum. Her tıp fakültesi aynı zorluğa sahip olmuyor. Tıpkı liseler arası farklar gibi.

‘Yetersiz olan kapatılsın’

Prof. Dr. İhsan Karaman: Milletvekili ve yerel taleplerin baskısıyla bakkal dükkanı gibi açılan tıp fakültelerinin yetersiz olanlarının kapatılması, TUS sisteminin değiştirilmesinden daha hayırlı olur. Hem hekimler ve sağlık sistemi için, hem de memleket ve millet için.

Prof. Dr. Faruk Aydın: TUS’u değiştirerek aşağıdakileri düzeltmek mümkün mü? 1. Sağlıkta şiddeti, 2. Hizmetin reel ücretlendirilmesi, 3.Adaletli döner sermaye dağıtımını, 4. Performansın kaldırılması, 5. Hastanelerin ekonomik durumlarının düzeltilmesi… Yanlışı yanlışla düzeltmek mümkün değil. TUS’un da KPSS gibi olmasını isteyenler mi var? Kimler acaba…

Prof. Dr. Cem Baykal: Hacettepe’de ‘dönem 2’yi iki defa okumuş, not ortalaması B’yle mezun olmuş ama TUS’da ilk 200’e girmiş, sonra da ‘h-index 22’ olan bir hocaları olarak söylüyorum, bu planları gerçek olursa ülkenin devlet üniversitesindeki başarılı genç doktorları ziyan edilir.

Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu: TUS sınavlarında fakülte puanı eklenmesi olayı: Olacak iş değil. Liyakati bozar. Yetenekli öğrenciyi geri bırakır. Üst düzey fakülteye yüksek puanla girmiş başarılı bir öğrenci zor okulda okuduğu için altı yıllık puanı düşük olacak ve TUS da diğer öğrenciye göre baştan geride olacak.

‘Sınavı ücretsiz yapın’

Prof. Dr. Mustafa Çetiner: Fakülte puanlarının TUS’a eklenmesi, 111 tıp fakültesinin olduğu ve 50 bin sıradan tıp öğrencisi alınan ülkemizde son derece yanlış bir karardır. Tüm çakma fakültelerde notlar yüzde 100 olacak. Kendini tedavi ettirecek nitelikli uzman hekim bulamayacağız.

Prof. Dr. Cihangir Akyol: Bari Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı sulandırmayın. Sağlıkta düzeltilecek binlerce sorun varken bu mu şimdi önceliğiniz? Sayın Bakan Fahrettin Koca… TUS tüm tıp öğrencilerinin eşit olarak girdiği tek sınavdır. Eğer bir değişiklik yapacaksanız sınavı ücretsiz yapın.

Prof. Dr. Serdar Işık: TUS sınavı için planlananlar hakkında, Derecelendirme sınavları her ne kadar sevimsiz olsa da, bizim gibi ülkelerde adalet kelimesinin eş anlamıdır… Bu sınavlarla oynamak, gençlerimizin geleceği ile oynamaktır… Lütfen bunu yapmayın…