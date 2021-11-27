Zamlar sonrası TESK’ten taksit artışı talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, doların fırlaması sonrası fiyatları ciddi şekilde artan beyaz eşya ve elektronik ürünler gibi gruplarda taksit sayısının artırılmasını istedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüksek enflasyona rağmen faizleri düşük tutmakta kararlı olması, Türk Lirası’nda eylül ayından bu yana yüzde 30’dan fazla değer kaybına neden oldu. Eylül ayında 8,30’lu seviyelerde olan kur bugün 12 liranın üzerinde seyrediyor. Kurdaki artışla birlikte alım gücü ciddi şekilde erirken, birçok kalem ürün de ani fiyat artışları ile karşı karşıya kaldı.

Palandöken, bazı ürün gruplarında taksit sayısının artırılmasının ise vatandaşların alım gücünü artıracağını belirtti.

Palandöken’in konuyla ilgili değerlendirmesi şöyle oldu: “Büyük kasım indirimleri gibi avantajlı durumlara rağmen özellikle beyaz eşyada fiyatlar yüksek kalıyor. Bu nedenle kredi kartına yapılan taksitte belirli kısıtlama olan ürün gruplarında taksit sayısı artırılmalı.”

Bu yıl kredi kartına taksit sayısı mobilya ve beyaz eşyada 12 aydan dokuz aya indirilip, TV alımında 5 bin TL ve üzerinde dört ay taksit imkanı sağlandığını anımsatan Palandöken şöyle devam etti:

“Kasımda birçok ürün grubunda, gerek e-ticaret gerek perakende dükkan satışlarında indirimler gerçekleşmesine rağmen fiyatlarda önemli bir artış oldu. Eşyasını yenilemek isteyen, hediye almak isteyen, yeni evlenecek olanlar gibi birçok vatandaşımız alacağını ertelemeden, daha kolay ödeme şekli sağlanmalı.

Bu nedenle vatandaşlara daha kolaylaştırıcı bir adım atmak için bu taksit sayısı sınırlaması beyaz eşya, altın mobilya, teknolojik ürünler, elektronik ürünlerde artırılmalı. Ekonomik anlamda daha uzun vadeye yayılan ödemeler her kesimi rahatlatacak, piyasalarda durgunluk yaşanmasına sebep olmayacaktı.“