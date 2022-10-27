Akşam Postası / 27 Ekim 2022

TTB Başkanı Fincancı tutuklandı

Kuzey Irak’ta kimyasal silah kulllanıldığı iddialarının araştırılması gerektiğini söyleyen Türk Tabipleri Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı.

Elon Musk, Twitter’ı satın aldığını doğruladı: Daha fazla para kazanmak için yapmadım

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, sosyal medya uygulaması Twitter’ı satın aldığını doğruladı. Musk, Twitter’ı ‘daha fazla para kazanmak için değil insanlığa yardım için’ aldığını iddia etti.

Amasra’daki maden ocağı patlaması hakkında 25 kişiye gözaltı kararı

Bartın başsavcılığı, Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Türk-İş araştırması: Gıda enflasyonu yıllık yüzde 135

Türk-İş araştırmasına göre ekimde açlık sınırı 7 bin 425 liraya, yoksulluk sınırı 24 bin 185 liraya yükseldi. Araştırmaya göre gıda enflasyonuysa son 12 ayda yüzde 135 artış kaydetti.

YÖK’ün KPSS raporu savcılıkta: İdari süreçle ilgili sıkıntı var

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, KPSS soruşturmasıyla ilgili ”Ön incelemeyi yaptık ve savcılığa verdik. Sınavın kendisinden ziyade idari süreçlerle alakalı sıkıntılar var. Bundan sonrası savcılığın işi” dedi.

MetroPOLL anketi: Erdoğan’ı ‘onaylayanlar’ ve ‘onaylamayanlar’ eşitlendi

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘görev onayı’ verenlerin oranı ekimde bir önceki aya göre yüzde 1 artarak yüzde 47,6’ya yükseldi. ‘Görev onayı’ vermeyenlerse yüzde 47,8’e düştü.

‘Altılı masa’ 14 Kasım’da toplanacak

‘Altılı masa’nın sekizinci toplantısı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ev sahipliğinde 14 Kasım’da düzenlenecek.

Kızılay başkanına kesilen cezayı haberleştiren gazeteciye iki yıl hapis

BirGün muhabiri İsmail Arı, 6 Ekim 2020’de yayımlanan “Kızılay Başkanı ile Genel Müdürü’ne kesilen para cezalarının belgelerine BirGün ulaştı” başlıklı haber nedeniyle iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Reddettiği erkek tarafından saldırıya uğrayan Emine hemşire bir böbreğini kaybetti

Karaman’da evlilik teklifini reddettiği teyzesinin oğlu Hüseyin B.’nin silahlı saldırısına uğrayan hemşire Emine hemşire bir böbreğini kaybetti.

Nebati, Riyad’da yatırım ararken Yeni Akit: Amerikalılar para için Kaşıkçı’yı unuttu

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Suudi Arabistan’da yatırım görüşmeleri yaparken; Türkiye’de Suudiler tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı hatırlattı.

1 milyarıncı bebek 22 yaşında: Umarım 2 milyarıncı dünyaya gelmez

Aşta Arora, 11 Mayıs 2000’de saat 05.05’te dünyaya geldiğinde Hindistan’ın nüfusu 1 milyar eşiğine ulaştı. Başkent Yeni Delhi’deki Safdarcung Hastanesi’nde doğan bebek, ülkesinin ‘1 milyarıncı’ vatandaşı olarak dünyaya tanıtıldı.

Miçotakis’in Türkiye mesajı: Avrupa’da başka bir gerilime ihtiyaç yok

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’nin Yunanistan’la ilgili son dönemdeki açıklamalarına atıfta bulunarak Avrupa’da başka bir gerilime ihtiyaç olmadığını söyledi.