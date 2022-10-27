Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı

Duayen gazeteci ve spikeri Halit Kıvanç İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

Fotoğraf: AA

Türk spor basınının duayen ismi, spikerlik ve sunuculuk denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan gazeteci, yazar ve sunucu Halit Kıvanç önceki gün hayatını kaybetmişti.

97 yaşında aramızdan ayrılan Kıvanç için ilk olarak kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi’nde (TSYD) tören düzenlendi.

Törene Halit Kıvanç’ın eşi Bülbin Kıvanç, oğlu Ümit Kıvanç, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TİP Milletvekili Ahmet Şık, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim ile sevenleri katıldı.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir Kıvanç’ın ailesinin sadece TSYD’de tören düzenlenmesini istediğini belirtti: “Halit abiyi hiçbir zaman unutmayacağız. Disiplini, iş ahlakını ondan öğrendik.”

Tongsir, bu hafta oynanacak tüm futbol müsabakalarında da Kıvanç için bir dakikalık saygı duruşu yapılacağını belirtti.

Halit Kıvanç’ın oğlu Ümit Kıvanç da babasının işini düzgün yapmaya çalışan biri olduğunu söyleyerek onu şu sözlerle uğurladı: “Basit bir laf gibi gözüküyor ama bizim kültürümüz içerisinde çok özel bir konuma oturtuyor insanı. Çünkü bizde işini düzgün yapmak diye normal bir alışkanlık yok. Yükselmiş bir insandı ama onu kimseye yüz sürerek, üstüne basarak değil kendi çabasıyla yapmıştı. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

Kıvanç, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Halit Kıvanç

18 Şubat 1925’te İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Kıvanç, Türkiye’nin en uzun süre çalışmış sunucularından. Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi’nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Üç ay kadar hakimlik yaptı.

BBC, NTV, Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş gibi gazete, televizyon ve dergilerde programcı, yazar ve yönetici olarak çalıştı. Türkiye’nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor’u çıkaran ekip arasındaydı.