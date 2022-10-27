Elon Musk, Twitter’ı satın aldığını doğruladı: Daha fazla para kazanmak için yapmadım

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, sosyal medya uygulaması Twitter’ı satın aldığını doğruladı. Musk, Twitter’ı ‘daha fazla para kazanmak için değil insanlığa yardım için’ aldığını iddia etti.

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Twitter’da yüzde 9,2’lik hissesi bulunan Musk, Nisan ayında 44 milyar dolarlık teklifiyle Twitter’a talip olmuştu. Sık sık kararını değiştirip platformla mahkemelik olan Musk, nihayet satın alma sürecini tamamladığını duyurdu.

Twitter hesabından ‘Sevgili Twitter Reklamverenleri’ başlıklı bir paylaşım yayınlayan Musk, Twitter’ı satın alma sebebine ve reklamlarla ilgili ne düşündüğüne dair ‘çok sayıda spekülasyonun olduğuna dikkat çekerek bunların çoğunun yanlış olduğunu’ savundu.

Musk Twitter’ı almasının nedenini şöyle açıkladı:

“Şu anda sosyal medyanın, daha fazla nefret üreten ve toplumumuzu bölen aşırı sağ ve aşırı sol yankı odalarına bölünmesi konusunda büyük bir tehlike var. Twitter’ı kolay olacağı için satın almadım. Daha fazla para kazanmak için yapmadım. Sevdiğim insanlığa yardım etmek için yaptım. Bunu alçakgönüllülükle yapıyorum ve tüm çabalarımıza rağmen bu hedefe ulaşmadaki başarısızlığın çok gerçek bir olasılık olduğunu kabul ediyorum.“

Musk, Twitter biosuna da ‘Chief Twit’ olarak değiştirdi.