Bloomberg: Elon Musk, Twitter için son imzayı yarın atacak

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk’ın Twitter anlaşmasını yarın tamamlamayı planladığı belirtildi. Musk, açıklamayı satın alma için finansman sunan bankacılarla yaptığı toplantıda yaptı.

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Twitter’da yüzde 9,2’lik hissesi bulunan Elon Musk, 14 Nisan’da SEC’e yaptığı bildirimde, Twitter’ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter 25 Nisan’da şirketin Musk’a satılmasına yönelik anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Musk, 13 Mayıs’ta Twitter’ı yaklaşık 44 milyar dolarlık anlaşmanın askıya alındığını açıklamış, ‘spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5’inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini‘ belirtmişti. Musk, 8 Temmuz’da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter’ı satın alma anlaşmasını feshettiğini duyurmuştu.

Tesla patronu daha sonra Twitter’a 44 milyar dolara yeniden talip olmuştu.

Twitter’ı satın alması durumunda çalışanların önemli kısmını çıkaracağını iddia ederek anlaşmayı yokuşa sürdüğü yönündeki iddialarla karşı karşıya kalan Musk’ın anlaşmada son imzayı cuma atmayı planladığı belirtildi.

Bloomberg’in haberine göre Musk, pazartesi anlaşmanın finansmanı tarafında yer alan bankacılarla yaptığı video konferansta anlaşmayı cuma günü tamamlamayı planlanlıyor.

Anlaşma için 13 milyar dolarlık finansman sağlayan bankaların nihai anlaşmayı son aşamaya taşıdığı ve Musk’ın nakit transferi yapmadan önce son adımlar olan anlaşmanın imzalanması sürecine gelindiğini belirtildi.

Haberin üzerine Twitter hisselerinde hızlı artış kaydedildi.