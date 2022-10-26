Elon Musk, elinde lavaboyla Twitter Genel Merkezi’ne geldi: Soğuk espri yaptı

Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolarlık teklifte bulunan Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk, elinde bir lavaboyla Twitter Genel Merkezi’ne geldi. Musk, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Görsel: Twitter

ABD’li milyarder, Twitter hesabından paylaştığı videoya “Twitter HQ’ya giriyorum” diye yazarak İngilizce’de “Durup biraz düşün iyice otursun” anlamına gelen “Let that sink in” deyişini ekledi. Deyiş aynı zamanda kelimesi kelimesine okunduğunda “Bu lavaboyu içeri alın” anlamına da geliyor. Yani Musk bu deyişi ‘aşırı komik’ bir şekilde kullanmış oldu.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Twitter’da yüzde 9,2’lik hissesi bulunan Elon Musk, 14 Nisan’da SEC’e yaptığı bildirimde, Twitter’ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter 25 Nisan’da şirketin Musk’a satılmasına yönelik anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Musk, 13 Mayıs’ta Twitter’ı yaklaşık 44 milyar dolarlık anlaşmanın askıya alındığını açıklamış, ‘spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5’inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini‘ belirtmişti. Musk, 8 Temmuz’da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter’ı satın alma anlaşmasını feshettiğini duyurmuştu.

Tesla patronu daha sonra Twitter’a 44 milyar dolara yeniden talip olmuştu.

Bloomberg’in haberine göre Musk, pazartesi anlaşmanın finansmanı tarafında yer alan bankacılarla yaptığı video konferansta anlaşmayı cuma günü tamamlamayı planladığını söyledi.