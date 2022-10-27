Babacan’dan ‘ortak aday’da zorunluluk vurgusu: Herkes aklını başına alsın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, farklı siyasi görüşlerden partilerin bir araya geldiği altılı masada yapılan ‘ortak aday’ vurgusuna yönelik eleştirilere yanıt verdi: “Sayın Akşener’in de şikayet ettiği kesimin farklı hayalleri de olabilir. ‘Biz niye altılı masaya oturduk?’ diyebilirler. O zaman buyursunlar. Böyle bir iddiası olan varsa buyursun. Yalnız başına girsinler seçime. Herkes aklını başına alsın.”

Fotoğraf: DEVA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV’de çıktığı programda, “Millet İttifakı psikolojik üstünlüğü elinde tutuyordu, ancak son zamanlarda bu üstünlüğün Cumhur İttifakı’na geçtiği belirtiliyor, yorumunuz ne olur?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “… Şimdi bir anda ‘Biz aldık, aldı bitti‘ye düştü iş. O zaman bir resim çıktı ortaya. Burada dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyorum, herkes üzerine alınıyor. Herkes üzerine alınsın ama yani bir şımarıklık çöktü, siyasilere değil ama genellikle CHP’yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlarda. Birçok insan var bunun içinde, sesleri de var. Hepimiz izliyoruz onları zaman zaman etkileniyoruz. Mesela çok ilginç bir şey çıktı, ‘sağcılar‘ diye bir kavram çıktı. ‘O masada biz bulunalım, iktidarı kazandıralım ama tamamını CHP tanzim etsin.’ ‘Solcular ve sağcılar’ diye bir şey çıktı, o muhtemelen pek çok insanı etkiledi.”

Habertürk’e konuşan Babacan, Akşener’in açıklamalarıyla ilgili ”Parti içinde farklı görüşler olabilir. Zamanında ya da hala partiyi destekleyen sayın Akşener’in de şikayet ettiği kesimin farklı hayalleri de olabilir. ‘Biz niye altılı masaya oturduk?’ diyebilirler. O zaman buyursunlar. Böyle bir iddiası olan varsa buyursun. Yalnız başına girsinler seçime” dedi.

Babacan: Ortak aday çıkarılmadığı için beş yıl kaybedildi

“Siz Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çabasından veya bu değişimden memnunsunuz. Yakınlaştığınızı mı düşünüyorsunuz?” sorusunu da yanıtlayan Babacan, Kılıçdaroğlu’nun çabasını samimi gördüklerini yineledi.

Devamında ortak aday vurgusu yapan Babacan’ın konu hakkındaki sözleri şöyle:

*Helalleşme çabasını ben şöyle okuyorum: Herkesin hatası olabilir, geçmişte de hatalar olabilir ama o hatalardan biz ders aldık. Gelin Türkiye’nin yarınlarıyla ilgili ortaklaşalım.

*Parti içinde farklı görüşler olabilir. Zamanında ya da hala partiyi destekleyen sayın Akşener’in de şikayet ettiği kesimin farklı hayalleri de olabilir. ‘Biz niye altılı masaya oturduk?’ diyebilirler. O zaman buyursunlar. Böyle bir iddiası olan varsa buyursun. Yalnız başına girsinler seçime.

*2018’de ne oldu? Ortak aday çıkaramadılar da ne oldu? 5 yıl kaybetti Türkiye. Keşke 5 yıl yerinde saysaydı. 10 yıl geriye gittik. Sürekli milli gelirimiz düştü, baskı ortamı arttı. Ortak aday tartışması yapanlar 2018’e bakıp ders alsınlar. İttifak kurdular da ne oldu seçimi kaybetmediler mi?

*Şu anda öyle bir lüks yok. Herkes aklını başına alsın. Kimse hayal peşinde koşmasın. Kimse o eski ideolojilerinin etkisi altında rüyalar görmesin. Bu iş ya beraber olacak ya hiç olmayacak.