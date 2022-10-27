Soma katliamında bakandı: Taner Yıldız Amasra’daki maden faciasını ‘araştıracak’

Bartın Amasra’da 41 işçinin öldüğü maden faciası için kurulan araştırma komisyonunun başkanlığına 301 madencinin öldüğü Soma katliamı döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız getirildi.

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Amasra’da 41 maden işçisinin yaşamını yitirdiği katliama ilişkin kurulacak olan ‘Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu’na üye seçimine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre komisyon başkanlığına 2014 yılında 301 işçinin öldüğü Soma maden faciası döneminde bakanlık yapan AKP’li Taner Yıldız getirildi.

Yıldız, Soma’da 301 madencinin cenazeleri çıkarılırken konuk olduğu bir canlı yayında sarf ettiği “Olayı duyunca hiçbir hazırlık yapmadan geldik. Arkadaşlarım soruyor neden iki gündür aynı gömleği giyiyorsun. Ben de durumumuz bu diyorum” sözleriyle büyük tepki çekmişti.

Komisyon üyeleri

Komisyonun Başkanvekilliği’ne ise AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Komisyon Sözcülüğü’ne AKP Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Katip olarak da MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı seçildi.

Komisyon üyeleri de şu şekilde: AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, AKP Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AKP Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, HDP İzmir Vekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, AKP Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ve CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.