Miçotakis’in Türkiye mesajı: Avrupa’da başka bir gerilime ihtiyaç yok

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’nin Yunanistan’la ilgili son dönemdeki açıklamalarına atıfta bulunarak Avrupa’da başka bir gerilime ihtiyaç olmadığını söyledi.

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Yunanistan ve Türkiye, aralarında kıta sahanlığı, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları, Ege Denizi üzerindeki hava sahası ihlalleri ve Kıbrıs konularının da yer aldığı konular hakkında on yıllardır ihtilaf yaşıyor.

Son zamanlarda karşılıklı atışmalarla yükselen tansiyonun ardından konuşan Yunanistan başbakanı, Avrupa’da zaten bir gerilimin olduğunu, bir başkasına ihtiyaç olmadığını kaydetti.

Miçotakis, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Atina’daki görüşmesinden sonra “Başka gereksiz bir gerilime ihtiyaç yok. Yunan adaları hiçkimse için tehdit oluşturmuyor” dedi.

Yunan Başbakan Miçotakis, Avrupa’nın, Rusya’nın Avrupa’da istikrarsızlık oluşturma planlarını bozması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Yunanistan ve Türkiye’nin doğu Akdeniz konusundaki tüm sorunları diyalog yoluyla çözebileceğini belirtti.

Scholz, Mitsotakis ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “İyi komşuluk ilişkileri, Türkiye ile mesela, yalnızca iki ülke için değil, tüm Avrupa ve Atlantik aşırı ilişkiler için önemli” dedi.