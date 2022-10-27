Reddettiği erkek tarafından saldırıya uğrayan Emine hemşire bir böbreğini kaybetti

Karaman’da evlilik teklifini reddettiği teyzesinin oğlu Hüseyin B.’nin silahlı saldırısına uğrayan hemşire Emine hemşire bir böbreğini kaybetti.

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Hamidiye Mahallesi’ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde 24 Ekim’de Hüseyin B., evlilik teklifini reddeden teyzesinin kızı Emine hemşireyi silahla yaralayıp ardından intihar girişiminde bulunmuştu.

DHA’nın haberine göre hastanede tedavi gören Emine hemşirenin dokuz saat süren ameliyat boyunca üç kez kalbinin durduğu ve bir böbreğinin de alındığı öğrenildi.

Ameliyatta birkaç organı daha hasar gören Emine hemşirenin entübeden çıkartılıp uyandırıldığı, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Hüseyin B.’nin ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.