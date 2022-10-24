Hüseyin B., arkadaşlık teklifini reddeden hemşireyi silahla vurup intihara kalkıştı

Karaman’da Hüseyin B. isimli erkek arkadaşlık teklif ettiği ancak her seferinde olumsuz yanıtlar aldığı Emine A. isimli hemşireyi iş yerinde silahla vurarak intihara kalkıştı.

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AA’nın aktardığına göre Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’ndaki 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne giden 28 yaşındaki Hüseyin B. (28), burada görevli 26 yaşındaki hemşire Emine A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Hüseyin B., tabancayla hemşire Emine A.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etmek istedi.

Ağır yaralı olan Emine A. hastaneye kaldırılırken, Hüseyin B.’nin daha önce de sağlık ocağına geldiği ve hemşire Emine A.’ya çeşitli hediyeler vererek arkadaşlık teklif ettiği ancak her seferinde olumsuz yanıt aldığı ileri sürüldü.