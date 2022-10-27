‘Altılı masa’ 14 Kasım’da toplanacak

‘Altılı masa’nın sekizinci toplantısı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ev sahipliğinde 14 Kasım’da düzenlenecek.

Fotoğraf: CHP

Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle bir araya gelen CHP, İYİ Parti, DP, Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi’nden oluşan ‘altılı masa’nın ikinci tur toplantılarının ilki 2 Ekim’de CHP ev sahipliğinde başlamıştı.

Toplantıda 15-20 günde daha sık toplanma kararı alınmıştı.

‘Altılı masa’nın sekizinci toplantısı DEVA Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenecek. Toplantı 14 Kasım saat 12:00’de olacak.

Masanın komisyon çalışmalarını ortaklaştırması, yazılı hale getirmesi ve beyanname olarak kamuoyuna duyurmasının ardından cumhurbaşkanı adayının yetkilerini nasıl kullanacağı konusunu da ele alması bekleniyor.