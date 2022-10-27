Kızılay başkanına kesilen cezayı haberleştiren gazeteciye iki yıl hapis

Birgün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın, 6 Ekim 2020’de yayımlanan “Kızılay Başkanı ile Genel Müdürü’ne kesilen para cezalarının belgelerine BirGün ulaştı” başlıklı haber nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, Arı’yı 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Fotoğraf: Birgün

Gazeteci Arı’nın ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün Çağlayan’daki İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

İddia makamının mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiği duruşmada, savcının ardından söz alan Kınık’ın vekili şikayetlerinin devam ettiğini belirterek gazeteci Arı’nın cezalandırılmasını talep etti.

Arı’nın avukatı Tolgay Güvercin’se suçlama konusu yapılan haberin fikri takip kapsamında yapıldığını anlattı. Güvercin, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’a idari para cezası verildiği haberinin halihazırda yapıldığını, suçlama konusu yapılan haberinse bunların devamı olduğuna dikkat çekti.

Haberin kamuyu ilgilendiren bir haber olduğuna dikkat çeken Güvercin, gazetecilik ilkeleri gereği bu durumda söz konusu belgenin isimsiz yayınlanamayacağını kaydetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin yerleşik içtihatlarını hatırlatarak halkın basın aracılığıyla bilgilendirilme hakkının öncelikli olduğunu söyleyen avukat Güvercin, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Arı hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya katıldıklarını belirterek Arı’yı TCK 136/1 uyarınca 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.