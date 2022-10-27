Nebati, Riyad’da yatırım ararken Yeni Akit: Amerikalılar para için Kaşıkçı’yı unuttu

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Suudi Arabistan’da yatırım görüşmeleri yaparken; Türkiye’de Suudiler tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı hatırlattı.

Gazete, yaptığı haberde Amerikan üniversitelerinin ‘para için Kaşıkçı cinayetini unuttuklarını’ anlattı.

Fotoğraf: Twitter

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan hükümetinin ‘üst düzey’ yetkililerini Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını vermekle suçlamıştı. Ancak ekonomi kötüye gidince işler değişmiş, Türkiye’de yargılama devam ederken bir anda dosya Suudi Arabistan’a devredilmişti. Erdoğan’sa Suudi Arabistan’a gidip Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la kucaklaşmıştı. Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefetse olup biteni “İşin ucunda para var” diye yorumlamıştı.

Eleştiriler sürerken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayınında Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığını savunmuştu.

Nebati Suudi Arabistan’da ‘yatırım arıyor’

Bugün yaşananlarsa AKP kesiminde bu konunun henüz kapanmadığının bir göstergesi mahiyetinde. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Riyad’ta düzenlenen 6’ncı ‘Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı’ kapsamında Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Bin Abdulaziz Al Falih başta olmak üzere buradaki birçok yatırımcıyla görüşmeler yürütüyor.

Nebati, Twitter’dan yaptığı paylaşımlardan birindeyse bu görüşmeleri şöyle özetledi: “Görüşmede, etkin diyalog kanalları sayesinde kazanılan ivmenin sürdürülmesi için iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi hususlarında atılacak adımlarda mutabık kaldık.”

Görüşmede, etkin diyalog kanalları sayesinde kazanılan ivmenin sürdürülmesi için iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi hususlarında atılacak adımlarda mutabık kaldık. — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) October 26, 2022

O sırada Yeni Akit: Amerikalılar para için Kaşıkçı’yı unuttu

Bu görüşmelerin yapıldığı esnadaysa AKP’ye yakın Yeni Akit, ‘Kaşıkçı cinayeti para için unuttular’ manşetiyle yaptığı haberde, unutanların Amerikan üniversiteleri olduğunu öne sürdü. Yabancı bir haber sitesine kaynak verilerek yapılan haberde “Amerikan üniversiteleri insanlığı ve hukuku sattılar. Suudi yönetiminin, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası imajını düzeltmek ve olumsuz görüşlerin önüne geçmek için 144 Amerikan üniversitesine 440 milyon dolar para aktardığı ortaya çıktı” ifadeleri yer aldı.

Gazetenin bu haberi manşette yer bulmazken; Nebati’nin Suudi Arabistan’da olduğu saatlerde yayımlaması konuyu Twitter’da da gündem yaptı.

Yeni Akit’in bugün 13’üncü sayfasında yer alan haber. Söz konusu habere, gazetenin internet sitesinden ulaşılamadı.

Yazarları da çelişti

Yeni Akit’in Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karhasanoğlu da 9 Nisan’daki yazısında bu cinayetin davasının Suudi Arabistan’a verilmesini eleştirenleri hedef almıştı: “Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıyor ağzını. Daha o kapatmadan, İyi Partili bir başka yetkili konuşmaya başlıyor. O susmadan, CHP’li milletvekili sürdürüyor saldırılarını. Ve nihayetinde, Milli Gazete’ye manşet çıkıyor: ‘Kaşıkçı’yı verip. Kepçeyle alacağız’. Sözcü biraz daha pervasız: ‘3-5 milyar dolara davayı Suudi Arabistan’a sattılar!’ Şimdi söyler misiniz; Nedir bu? …Türkiye, doğru bir karar alarak.”