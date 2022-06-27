Hükümetin Kaşıkçı cinayetinde içi rahat: Büyük fotoğrafı görmek zorundayız

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde dosyasının Suudi Arabistan’a verilmesine ilişkin konuşan Cumhrubaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığını savunarak, “Bazen hukukun verdiği bazı kararlar kamu vicdanını rahatlatmayabilir. Neticede mahkemenin verdiği karara hukuken saygı duymak zorundayız. Siyaseten ve vicdanen yeterli bulmayabilirsiniz” dedi.

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Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan hükümetinin ‘üst düzey’ yetkililerini Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını vermekle suçlamıştı. Ancak ekonomi kötüye gidince işler değişmiş, Türkiye’de yargılama devam ederken bir anda dosya Suudi Arabistan’a devredilmişti. Erdoğan’sa Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la kucaklaşmıştı.

Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefetse olup biteni “İşin ucunda para var” diye yorumlamıştı.

Türkiye üzerine düşeni yapmış

Eleştiriler sürerken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı Habertürk canlı yayınında Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığını savundu.

Türkiye’nin cinayete yönelik sert tepkiler verdiğini ve bunun üç yıl sürdüğünü söyleyen Kalın, Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerini de hedef aldı: “Bazen hukukun verdiği bazı kararlar kamu vicdanını rahatlatmayabilir. Neticede mahkemenin verdiği karara hukuken saygı duymak zorundayız. Siyaseten ve vicdanen yeterli bulmayabilirsiniz. Türkiye sert tepki verdi, üzerine düşeni yaptı. Kemal beyin ‘Üç beş kuruş için yapıldı’ ifadesi gerçekten sakil ifade. Son tahlilde Suudi Arabistan bölgenin önemli aktörü. Bu olaya kadar bizim belli konularda görüş ihtilaflarımız olsa bile, böyle bir çatışma dönemine girmedik. Zaman zaman görüş ayrılıkları elbette olabilir ama ülkemizin çıkarlarını da düşünmek zorundayız. Türkiye’nin konumu, bölge ile ilişkileri, Suudi Arabistan ilişkilerini büyük fotoğrafı görmek zorundayız. Husumetle yönetemezsiniz dış politikaya.”