Avrupa Merkez Bankası’ndan 75 baz puanlık faiz artışı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

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ECB’den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranı yüzde 1,25’ten yüzde 2,00’ye çıkarıldı. Faiz bu seviyeyi en son 21 Ocak 2009 tarihinde görmüştü.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını yüzde 0,75’ten yüzde 1,50’ye, marjinal faiz oranını yüzde 1,50’den yüzde 2,25’e yükseltti.

ECB açıklamasında enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ve uzun bir süre için hedefin üzerinde kalacağı belirtildi.

Açıklamada, “Yönetim Konseyi, verilen görev çerçevesinde fiyat istikrarını sağlamak için tüm araçlarını ayarlamaya hazır” denildi.