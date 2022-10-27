1 milyarıncı bebek 22 yaşında: Umarım 2 milyarıncı dünyaya gelmez

Aşta Arora, 11 Mayıs 2000’de saat 05.05’te dünyaya geldiğinde Hindistan’ın nüfusu 1 milyar eşiğine ulaştı. Başkent Yeni Delhi’deki Safdarcung Hastanesi’nde doğan bebek, ülkesinin ‘1 milyarıncı’ vatandaşı olarak dünyaya tanıtıldı.

Hindistan, Çin’in yalnız olduğu ‘nüfus milyarderleri’ kulübüne girdi. Nüfus artışının sembolü Arora, 22 yaşına geldi ve nüfus artışının kontrol altına alınması için ‘sesini yükseltiyor.’

Fotoğraflar: BBC

Doğduğunda, ülke ve dünya basınının gündemine oturan bebeği hastanede bakanlar ziyaret etti. Kutlama yapıldı. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) Hindistan temsilcisi Micheal Vlassoff o kutlamada, Aşta bebeğin doğumunun çok özel olduğunu söyledi. Diğer yetkililer aynı zamanda ülkenin hızla artan nüfusunu kontrol etmenin yolunu aramak için bir uyanış sinyali olduğunun altını çizdi.

BBC muhabiri bir erkek kardeşi olan Arora’yı Yeni Delhi’de orta sınıf ailelerin yaşadığı Necefgarh’taki evinde ziyaret etti. Muhabir Geeta Pandey‘in amacı ‘1 milyar numaralı’ bebeğin bugün neler yaptığını öğrenmekti.

Doktorluk hayalinden vazgeçti

Bir hastanede hemşire olarak çalışan genç kadının anlattıkları, doğduğunda kutlama yapanların, eğitim masraflarını karşılama sözü verenlerin onu unuttuğuna, sözlerini tutmadığına işaret ediyor:

”Doktor olmak istiyordum. Ancak bu hayalimden vazgeçip hemşirelik eğitimi aldım.”

Pandey’e anne-babasının onun doğumu sonrasında kesip sakladıkları gazete kupürlerini gösteren Arora ‘ne kadar özel bir çocuk’ olduğunu okula başladığında anlamış: ”Milyarıncı bebek lafını sanırım BM Nüfus Günü duydum ilk olarak. Okula bir TV ekibi geldiğinde. Beş yaşındaydım ve ekrana çıkmak çok hoşuma gitmişti.”

Babası bir mağazada satış elemanı olarak çalışan ve iki çocuğunun okul masraflarını karşılamakta zorlanan Arora özel bir okula verilmiş. Her yıl okul başladığında yapılan haberler okulunun da reklamı olduğu için ondan düşük ücret alınıyormuş.

Özel okuldan devlete

Dersleri iyi, münazaralara, dans şovlarına katılan bir öğrenci Arora 16 yaşındayken okulun en zarif kişi ödülünü almış. Ancak başarılı bir öğrenci ve okulun ücreti düşük almasına rağmen ailesinin maddi durumu onun bu özel okuldan mezun olmasına yetmemiş. Onu bir devlet okuluna vermişler. ”Yeni okula alışamadım. Orada çok mutsuzdum ve bu benim notlarıma yansıdı. Ve, dolayısıyla doktor olma hayalimin sonu oldu.”

O doğduğunda, aileyi hastanede ziyaret eden kadın ve çocuk gelişiminden sorumlu bakan Sumitra Mahacan, bebeğe ömür boyu ücretsiz eğitim, sağlık hizmeti ve tren bileti, babasına devlette iş sözü vermiş. Ancak sözler unutulmuş, aile sonrasında ona ulaşamamış.

BM Nüfus Fonu’nu Aşta Arora, 18 yaşına geldiğinde üniversite eğitimi için kullanılması amacıyla ayırdığı 200 bin rupilik fon o yaşa ulaştığında faizle 700 bin rupiye ulaşmış. Bu para onun hemşirelik eğitimi için kullanılmış.

O doğduğunda kutlamalar yapılırken bazı yetkililerin dikkat çektiği gibi Arora da Hindistan’ın ‘kalabalık nüfusunun’ bir sorun olduğunu düşünüyor. Ekonomik koşulların iyi olmadığı ülke nüfusunun hızlı artmasına, ”Dur” denmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu düşüncelerini sadece yakın çevresiyle değil sosyal medya üzerinde katıldığı forumlarda da beyan ediyor.

Erkek ısrarı, zihniyet değişmeli

”Bizi buraya getiren, ailelerin erkek çocuk sahibi olma ısrarı. Soyadlarını sürdüreceğini gözeterek erkeği bulana kadar doğurmak nedenlerin başında geliyor. Hükümet önce bu zihniyeti değiştirmek için adım atmalı” diyen Arora, nüfus planlama programlarının da önemine dikkat çekiyor.

Okuldan üniversiteye ve iş bulmaya birçok alanda büyük yarış olduğunu vurgulayan Arora, ”Ben 1 milyarıncı bebektim. Kısa süre sonra 2 milyarıncı bebek doğabilir. Umarım o noktaya asla ulaşmayız” diyor.

Hindistan’ın nüfusu 1 milyar 410 milyona ulaştı. BM verilerine göre önümüzdeki yıl Çin’i geçip dünyanın en kalabalık ülkesi olması bekleniyor.