MetroPOLL anketi: Erdoğan’ı ‘onaylayanlar’ ve ‘onaylamayanlar’ eşitlendi

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘görev onayı’ verenlerin oranı ekimde bir önceki aya göre yüzde 1 artarak yüzde 47,6’ya yükseldi. ‘Görev onayı’ vermeyenlerse yüzde 47,8’e düştü.

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Ankette “Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz” sorusu yöneltiliyor.

Geçen ayki ankette bu soruya katılımcıların yüzde 46,6’sı 5,2 puan artışla “Evet onaylıyorum” derken yüzde 48,5’i “Hayır, onaylamıyorum” yanıtını vermişti.

Bu ayda da ‘onaylayanlar’ artarak ‘onaylamayanlar’ı yakaladı.

Erdoğan’ın genel başkanı olduğu AKP’nin oy oranı da bazı anketlerde son iki aya göre yükselerek yeniden yüzde 30’un üstünü gördü.

Ağustostaki ankette katılımcıların yüzde 41,4’ü “Evet onaylıyorum” derken, yüzde 53,4’ü “Hayır, onaylamıyorum” yanıtını vermişti.