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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 27 Ekim 2021

Yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin lirayı geçti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) raporuna göre, dört kişilik ailenin bir aylık zorunlu harcaması ilk kez bu ay 10 bin lirayı geçti.

Commerzbank, dolar tahminini 1 lira artırdı

Zorunlu eğitim yaşı düşüyor

Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye’de altı olan zorunlu eğitim yaşını beşe düşürmek için plan ve bütçe çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Bloomberg: Ankara Suriye sınırının üçte ikisini kapatmayı planlıyor

Üst düzey iki yetkili Türkiye’nin Suriye sınırına askeri sevkiyatını artırdığını ve sınırın üçte ikisini kapatmayı amaçladığını söyledi.

‘Faizsiz konut’ şirketlerinin 49 bin kişiye 765 milyon lira borcu varmış

Erdoğan, ‘yeşil’i sevdi: Türkiye’ye 3,2 milyar dolarlık iklim fonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Yeşil İklim Fonu’ndan 3 milyar 157 milyon dolar (35 milyar TL) kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığı müjdesi’ni paylaştı.

Bütçe görüşmesinde muhalefet, Şentop ve Oktay’a çıkıştı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelere katılan muhalefet milletvekilleri Meclis’in görevlerinin yerine getirilmediğini dile getirerek, komisyon başkanına ve Meclis başkanına çıkıştı.

Bu da Akşener’in bütçe değerlendirmesi: Erdoğan’ın millete son kazığı

Akşener’den tezkereye ‘Hayır’ diyen Durmuş Yılmaz’a MB üzerinden gönderme

Tezkereye, ‘Hayır’ diyen İYİ Partili Yılmaz, ‘demokrasi’yi hatırlattı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Irak ve Suriye tezkereleri için neden partisinden farklı oy kullandığını anlattı.

Halk TV ve Tele 1’e para cezası

Onaylandı: Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına Koç’un

İmamoğlu’ndan adaylık sorusuna ‘türbülanslı’ yanıt

Dört çalışanı döven işletmeciye 10 buçuk yıl hapis istemi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde Dorock XL adlı mekanda çalışanların dövülmesiyle ilgili davada yargılanan sanığa 10 buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Davul zurnayla karşılanan cinsel istismar sanığı amca duruşmayı ekti: Yine de tutuklama kararı yok

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Erdoğan’dan ‘beklenen’ çıkış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP ve CHP’nin tezkereye ‘hayır’ oyu vermesiyle ilgili olarak ”HDP ile CHP zillet ittifakı olarak cibilliyetlerinin gereğini yaptı. Terörle mücadeleyi onların desteğinin dışında sürdürüyoruz” dedi.

Pandemi karaciğerimize yaramadı

ABD’de yapılan bir araştırma pandemide artan içki tüketimine bağlı olarak karaciğer nakli ihtiyacının da arttığını gösterdi.

Moskova’ya beş dakika önce girmek yasaktır

Sürekli problem yaşadığım ve başkalarının da yaşadığından emin olduğum TGS daha anlayışlı, problem çözmeye odaklı, inisiyatif kullanabilen ve en azından belli aşamaları geçmiş benim gibi vizesi ya da oturma izni olan yolculara çözüm yaratabilen, yaratamıyorsa da bunun nedenlerini daha iyi anlatabilen ve çözüm önerisi getiren bir ekip haline gelmek için hizmet iyileştirme programı hazırlayabilir.