Akşam Postası / 27 Ekim 2021

Yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin lirayı geçti
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) raporuna göre, dört kişilik ailenin bir aylık zorunlu harcaması ilk kez bu ay 10 bin lirayı geçti.
Commerzbank, dolar tahminini 1 lira artırdı
Zorunlu eğitim yaşı düşüyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye’de altı olan zorunlu eğitim yaşını beşe düşürmek için plan ve bütçe çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Bloomberg: Ankara Suriye sınırının üçte ikisini kapatmayı planlıyor
Üst düzey iki yetkili Türkiye’nin Suriye sınırına askeri sevkiyatını artırdığını ve sınırın üçte ikisini kapatmayı amaçladığını söyledi.
Erdoğan, ‘yeşil’i sevdi: Türkiye’ye 3,2 milyar dolarlık iklim fonu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Yeşil İklim Fonu’ndan 3 milyar 157 milyon dolar (35 milyar TL) kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığı müjdesi’ni paylaştı.
Bütçe görüşmesinde muhalefet, Şentop ve Oktay’a çıkıştı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelere katılan muhalefet milletvekilleri Meclis’in görevlerinin yerine getirilmediğini dile getirerek, komisyon başkanına ve Meclis başkanına çıkıştı.
Akşener’den tezkereye ‘Hayır’ diyen Durmuş Yılmaz’a MB üzerinden gönderme
Tezkereye, ‘Hayır’ diyen İYİ Partili Yılmaz, ‘demokrasi’yi hatırlattı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Irak ve Suriye tezkereleri için neden partisinden farklı oy kullandığını anlattı.
Halk TV ve Tele 1’e para cezası
Onaylandı: Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına Koç’un
Dört çalışanı döven işletmeciye 10 buçuk yıl hapis istemi
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde Dorock XL adlı mekanda çalışanların dövülmesiyle ilgili davada yargılanan sanığa 10 buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Davul zurnayla karşılanan cinsel istismar sanığı amca duruşmayı ekti: Yine de tutuklama kararı yok