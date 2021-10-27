Akşam Postası / 27 Ekim 2021

Yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin lirayı geçti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) raporuna göre, dört kişilik ailenin bir aylık zorunlu harcaması ilk kez bu ay 10 bin lirayı geçti.

Zorunlu eğitim yaşı düşüyor

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye’de altı olan zorunlu eğitim yaşını beşe düşürmek için plan ve bütçe çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bloomberg: Ankara Suriye sınırının üçte ikisini kapatmayı planlıyor

Üst düzey iki yetkili Türkiye’nin Suriye sınırına askeri sevkiyatını artırdığını ve sınırın üçte ikisini kapatmayı amaçladığını söyledi.

Erdoğan, ‘yeşil’i sevdi: Türkiye’ye 3,2 milyar dolarlık iklim fonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Yeşil İklim Fonu’ndan 3 milyar 157 milyon dolar (35 milyar TL) kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığı müjdesi’ni paylaştı.

Bütçe görüşmesinde muhalefet, Şentop ve Oktay’a çıkıştı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelere katılan muhalefet milletvekilleri Meclis’in görevlerinin yerine getirilmediğini dile getirerek, komisyon başkanına ve Meclis başkanına çıkıştı.

Tezkereye, ‘Hayır’ diyen İYİ Partili Yılmaz, ‘demokrasi’yi hatırlattı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Irak ve Suriye tezkereleri için neden partisinden farklı oy kullandığını anlattı.

Dört çalışanı döven işletmeciye 10 buçuk yıl hapis istemi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde Dorock XL adlı mekanda çalışanların dövülmesiyle ilgili davada yargılanan sanığa 10 buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Davul zurnayla karşılanan cinsel istismar sanığı amca duruşmayı ekti: Yine de tutuklama kararı yok