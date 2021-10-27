Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve TELE 1’e para cezası verdi.

Cezaları, RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı Twitter hesabından duyurdu.

Buna göre Basın İlan Kurumu’nun (BİK) şikayeti üzerine, Halk TV’ye yüzde 3 oranında para cezası verildi. Gerekçe olarak da “BİK ve RTÜK basına baskı yapıyor” denen yayın gösterildi.

Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in aynı zamanda BİK Genel Kurulu üyesi olduğunu, bu nedenle Şahin’in cezanın görüşüldüğü toplantıya katılamayacağını söylediğini ancak reddedildiğini kaydetti.

Halk TV’ye bir diğer ceza da son günlerde ‘torpil listeleri’yle gündem gelen Türkiye Gençlik Vakfı hakkındaki yayını nedeniyle verildi.

RTÜK, ‘küçük düşürme ve aşağılama’ iddiasıyla yüzde 3 para cezası daha kesti. Karar oy çokluğuyla alındı.

Öte yandan, eski Meclis başkanı İsmail Kahraman hakkındaki yayında ‘küçük düşürme’ olduğu gerekçesiyle Tele 1’e de aynı oranda para cezası verildi.