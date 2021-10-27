Davul zurnayla karşılanan cinsel istismar sanığı amca duruşmayı ekti: Yine de tutuklama kararı yok

Mardin’de 17 yaşındaki yeğeni Z.Ç.’ye cinsel istismarda bulunmaktan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildiği sırada davul zurnayla karşılanan 28 yaşındaki Osman Ç. duruşmaya gelmedi; tutuklanması talebi de reddedildi.

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İsviçre’de yaşayan ve geçen yıl 5 Temmuz’da tatil için dedesinin Mardin’deki evine giden Z.Ç., burada iki gün boyunca amcası Osman Ç.’nin cinsel istismarına maruz kaldığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Gözaltına alınan Osman Ç., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmiş, mahkemece serbest bırakılmıştı.

İki ay sonra gelen adli tıp raporunda, Osman Ç.’nin odasında sperm örnekleri ve mendilde de Z.Ç.’ye ait kan örnekleri tespit edilmesini üzerine Osman Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaklaşık dört ay boyunca cezaevinde tutuklu kalan Osman Ç., Mardin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Osman Ç., kapıda yakınları tarafından davul zurna ile karşılanmıştı.

Mağdur çocuğun avukatlarının sanığın serbest kalmasına karşılık itiraz etmiş ve reddedilmişti. Avukatlar sanığın her iki serbest kalışında da Z.Ç.’nin yaşadığı üzüntü nedeniyle intihara kalkıştığını belirtmişti.

Osman Ç.’nin katılmadığı son duruşmaya avukatı da mazeret bildirerek gelmedi. Mahkemenin yeniden beyanına başvurulması için duruşmada hazır bulunması yönündeki tebligatına rağmen duruşmaya gelmeyen sanık Osman Ç. için savcılık, ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Z.Ç.’nin avukatları da sanığın tutuklanması yönünde karar verilmesini istedi. Mağdur avukatlarından Ramazan Tekin, sanık Osman Ç.’nin iki celsedir duruşmaya katılmadığını ve kaçak statüsüne alınarak yakalanmasını talep etti. Ancak mahkeme, sanığın tutuklanması yönündeki talebi, ‘tutuklamayı gerektirecek yeni bir delilin olmaması, delillerin toplanmış olması, sanığın kaçma şüphesinin olmaması‘ gerekçesiyle reddetti.

Duruşma 22 Aralık’a ertelendi.