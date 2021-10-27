Bu da Akşener’in bütçe değerlendirmesi: Erdoğan’ın millete son kazığı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2022 yılı bütçesini ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın giderayak millete attığı son kazığın bütçesi’ diye tanımladı.

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Meclis’te partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, normal şartlarda bütçelerin toplumu heyecanlandırdığını, sorunları çözmesinin beklendiğini ifade etti.

“Cumhuriyetin tüm imkanları, beş müteahhidin ve bir grup saray şımarığının hizmetine sunulacak” diyen İYİ Parti lideri, gelecek yılın bütçesinde yoksulluğa, enflasyona ve işsizliğe çare olmadığını kaydetti.

Akşener, sözlerine şöyle devam etti: “Bu bütçede 5’li müşteri garantisi çetesi var. Bütçeye onlar için 42,5 milyar lira daha ödenek konulmuş. Bu, çiftçiye verilen desteğin iki katı para demek. Saray müteahhidine gelince artış gerçek enflasyon kadar, millete gelince ise TÜİK’in makyajlı enflasyonu kadar bile değil… 2017-2024 dönemi için hazinemizden saray garantili çeteye ödenecek para toplam 25 milyar dolar. ‘Köprü, hastane yapıyoruz ama milletimizin cebinden bir kuruş bile çıkmıyor’ diyenlere sesleniyorum… Bu parayı nereden ödüyorsunuz? Siz bu kadar açık seçik yalan söylemekten hiç mi utanmıyorsunuz? Bu bütçe bir savurganlık, israf bütçesidir. Bu bütçe, sayın Erdoğan’ın giderayak milletimize attığı son kazığın bütçesidir.”