Dört çalışanı döven işletmeciye 10 buçuk yıl hapis istemi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde Dorock XL adlı mekanda çalışanların dövülmesiyle ilgili davada yargılanan sanığa 10 buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi.

‘Beşiktaş Meydan’ isimli etkinlik alanının mülk sahibi Şahin Şeker hakkında 12 Nisan 2019’da etkinlik alanında bulunan Dorock XL çalışanlarını dövdüğü gerekçesiyle dava açılmıştı.

Sözcü’den Fahrettin Öztürk’ün haberine göre İstanbul 47’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün duruşması yapıldı. Salonda yalnızca avukatlar hazır bulundu.

Bazı müştekilerin avukatı Çağdaş Çelik, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, Şeker’in Dorock XL’a giderek çalışanlarla tartıştığını, “Hepinizi öldürürüm” dediğini ifade etti.

Mütalaada, Şeker’in ayrıca işletme çalışanlarını döverek yaraladığı, bu şekilde üzerine atılı ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarını zincirleme şekilde, ‘basit yaralama’ suçunu ise dört müştekiye karşı ayrı ayrı işlediği kaydedildi.

Şeker’e ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından toplamda iki yıl altı aydan 10 yıl altı aya kadar hapis talep edildi.

Mahkeme, Şeker ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre verdi.