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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 210 can kaybı, 26 bin 896 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 26 bin 896 kişiye corona virüsü bulaştığını, 210 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Koca’nın verdiği bilgiye göre bugün iyileşen sayısı 30 bin 542 olurken, toplam test sayısı 355 bin 947’ye yükseldi.


Bakan, Twitter’dan şunları yazdı: “26.896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Covid-19’a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor.”

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