Akşener’den tezkereye ‘Hayır’ diyen Durmuş Yılmaz’a MB üzerinden gönderme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında, tezkereye ‘Hayır’ diyen İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’a Merkez Bankası (MB) üzerinden bir gönderme yaptı: “Doğru bildiği yoldan milim sapmaz.”

Irak ve Suriye’ye asker göndermeyi içeren tezkereye, AKP, MHP, Memleket Partisi ve İyi Parti ‘Evet’ oyu vermişti. İYİ Parti’den sadece Durmuş Yılmaz oyunu ‘Hayır’ olarak kullanmıştı. CHP, HDP ve TİP ‘Hayır’ oyu kullanmıştı. Oylama öncesi ‘Evet’ oyu kullanacağı belirtilen DEVA Partisi çekimser oy kullanmıştı.

‘MB’nin tabutuna son çivi çakılmış oldu’

Akşener, partisinin grup toplantısında faiz indirimini eleştirdi: “Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16’ya çekti. Havuz gazetecilerinin bile savunamadığı akıl dolu hamle sonucunda, parantez içi, belki bu yeni hamle de Nobel’e aday olabilir, ekonomi bağlamında. Dolar 10 liraya dayandı. Kur lobisi kazandı, milletimiz kaybetti. Kararın bizzat sayın Erdoğan’ın talimatıyla alınmış olduğunu cümle alem bildiği için de Merkez Bankası bağımsızlığının tabutuna son çivi de bu şekilde çakılmış oldu.”

‘Durmuş ağabeyim kesinlikle kavga ederdi’

Akşener daha sonra Merkez Bankası eski başkanı Yılmaz’a döndü ve şöyle devam etti: “Durmuş başkanım, iyi ki emekli olmuşum diyorsunuz değil mi? Hayır sizin başkanlığınızda o çiviyi çaksalar ne yapardınız? Benim bildiğim Durmuş ağabeyim kesinlikle kavga ederdi. Teşekkür ederim. Doğru bildiği yoldan milim sapmaz.”