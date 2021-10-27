Bütçe görüşmesinde muhalefet, Şentop ve Oktay’a çıkıştı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelere katılan muhalefet milletvekilleri Meclis’in görevlerinin yerine getirilmediğini dile getirerek, komisyon başkanına ve Meclis başkanına çıkıştı.

2022 yılı bütçesi hakkındaki görüşmelerin bugünkü bölümünde Meclis bütçesinin de görüşülmesi sebebiyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

Bugünkü bölümde TBMM, Sayıştay Başkanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun bütçe ve kesin hesapları ve Sayıştay raporları ele alındı.

Görüşmelere geçilmeden önce usul üzerine itirazlarını dile getiren muhalefet temsilcileri, taleplerinin cevapsız kaldığını ve kanunen gerekli toplantıların yapılmadığını dile getirdi.

Komisyonun CHP’li üyesi Bülent Kuşoğlu, Meclis’in asli görevini yerine getiremediğini belirtti. Komisyonda dinlenmesi gereken kamu kurumlarının komisyona gelmediklerini ve bilgilendirmeyi yazılı olarak yaptıklarını dile giren CHP’li temsilci, bazı kurumların toplantı yapmadıklarına dikkat çekti.

Komisyon başkanı AKP’li Cevdet Yılmaz’a da sitemde bulunan Kuşoğlu, şöyle konuştu: “’Bunlar benim görevim değil‘ diyecekseniz, ama bunun bir yerden devlet mekanizması içerisinden başlaması lazım. Yetkililer, ‘Bize bildirilirse yaparız biz bu toplantıyı’ diyorlar. Siz de yazdığım yazıya cevap olarak ‘Bu bizim görevimiz değildir, oradan gelmesi gerekiyor’ diyorsunuz. Denetim görevimiz önemli ölçüde aksamıştır.”

HDP’li Garo Paylan da yürütmenin komisyon görüşmelerinde üyelere saygısızlık yaptığını dile getirerek, komisyon başkanının bu duruma sessiz kaldığını söyledi. Paylan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sorular yönelttiklerini, ancak Oktay’ın kendilerini dinlemediğini ve kapanış konuşmasını hazırladığını belirtti. Paylan’ın bu sözlerine itiraz eden AKP’liler ise Oktay’ın komisyon üyelerini dinlediğini savundu.

Paylan ise Oktay’ın kendilerini dinlemediğine kanıt olarak şunları kaydetti: “Bizim sonda sorduğumuz soruların tekini bile not almadı ve o anda benim telefonuma WhatsApp üzerinden mesaj düştü. Cumhurbaşkanı yardımcısının kapanış konuşması mesajı düştü. Cumhurbaşkanı yardımcısı, basın müşaviri üzerinden basına kapanış konuşması mesajını geçti, tam bir buçuk saat boyunca propaganda konuşması yaptı ve havuz medyasında, yandaş medyada gece ve sabah yalnızca o propagandalar çıktı.”

Muhalefet temsilcileri, komisyon görüşmelerinin canlı yayınlanmasını talep etti.

İYİ Partili Erhan Usta, bakanların komisyon toplantılarına geldiği süreçte kameraların içeri alındığını, bakanların komisyon toplantısından çıkmasının ardından kameraların da çıktığını belirtti. Usta, Meclis Başkanı Şentop’a dönerek, “Bir milletvekili olarak, milletin bir temsilcisi olarak bu beni rencide ediyor, sizi rencide etmiyor mu” diye sordu.

Usta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın atanmış olduğuna dikkat çekerek, “Aşağılayıcı bir üslupla konuştu, kabalaşmamak ve ya böyle, hakarete varan bir konuşma hâline düşmemek için salonu terk ettik” dedi.