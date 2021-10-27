Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı

Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ), doçentlik belgesi sahte olduğu anlaşılan öğretim üyesi tutuklandı.

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Gazeteci Nevşin Mengü, geçen hafta öğretim görevlisi Zehra Zulal Atalay Laçin’in verdiği okul, tez, tez danışmanı gibi bilgilerin yanlış çıktığını söyleyerek “Taşra üniversitelerinde neler oluyor” diye sormuştu.

Mengü, Laçin’in beyan ettiği bazı akademik çalışmaların Zeynep Atalay ismindeki başka bir akademisyene ait olduğunu belirtmiş, ayrıca Laçin’in ODTÜ’de tez danışmanı olduğunu söylediği İhsan Dağı’nın böyle bir kişiyi tanımadığı söylemişti.

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü ise sosyal medya hesabından geçen hafta cuma günü yapılan açıklamada, Laçin’in doçentlik belgesi sahte olduğu gerekçesiyle atamasının iptal olduğu ve suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.

DHA’nın aktardığına göre açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretim üyesi Laçin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen Laçin, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.