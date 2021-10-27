Tezkereye, ‘Hayır’ diyen İYİ Partili Yılmaz, ‘demokrasi’yi hatırlattı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Irak ve Suriye tezkereleri için neden partisinden farklı oy kullandığını anlattı.

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Irak ve Suriye’ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, dün Meclis’teki oylamayla iki yıl daha uzatılmıştı. Böylece cumhurbaşkanına 30 Ekim 2023’e kadar iki ülkeye asker gönderme yetkisi verilmişti.

Tezkereye AKP, MHP, İYİ Parti ‘Evet’, CHP ve HDP ise ‘Hayır’ oyu vermişti. İYİ Partili Yılmaz ise partinin aksine ‘Hayır’ oyu kullanmıştı.

Meclis’te gazetecilere konuşan Yılmaz, oyunun gerekçesini şu sözlerle açıkladı: “Bu yöneticiye iki yıl süreyle ülkenin kaderi teslim edilmemeli. Benim gerekçem budur. Ben İYİ Parti’de siyasete başladım, İYİ Parti’de siyaseti bitireceğim. Bir sıkıntı yok. Partim, ‘Evet’ oyu vermiş olabilir. Demokraside her şey mümkün. Herkesin aynı şeyi düşünmesi şart değil. Eğer bunu yaparsak ilerleriz. Yapamazsak o zaman tek taraflı oluruz. Dolayısıyla bugünkü sıkıntıların devamını sağlamış oluruz.”