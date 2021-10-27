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Yaramazlara biraz batar!

Bloomberg: Ankara Suriye sınırının üçte ikisini kapatmayı planlıyor

Üst düzey iki yetkili Türkiye’nin Suriye sınırına askeri sevkiyatını artırdığını ve sınırın üçte ikisini kapatmayı amaçladığını söyledi.

Bloomberg ajansı, Türkiye, ABD’nin müttefikine olası bir hamle için Suriye’ye asker gönderiyor’ başlıklı haberinde Ankara’nın Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) karşı bir operasyon hazırlığında olabileceğini yazdı.


‘Yüzlerce asker gönderildi’

İsmi açıklanmayan iki kaynağa dayandırılan haberde şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye dün gece ABD destekli güçlere karşı uzun süredir devam eden hazırlıkları kapsamında Suriye’nin kuzeyine yüzlerce asker daha gönderdi.”

‘Kobani ve Menagh Hava Üssü’nü ele geçirmek’

Kaynaklardan biri söz konusu hamleyi şöyle detaylandırdı: “Planlanan operasyon Türkiye’nin 910 kilometrelik sınırının üçte ikisini kapatmayı amaçlıyor. Türkiye’nin amacı Fırat’ın doğusunu ve batısındaki bölgeleri kontrol etmek için Kobani’yi almak.”

Diğer yetkili Azez yakınlarındaki Menagh Hava Üssü’nün de ele geçirilmek istenen hedeflerden biri olacağını söyledi.

‘TL’ye zarar verme riski var’

Bloomberg şu yorumu yaptı: “Olası bir operasyon, yüksek enflasyon sebebiyle popülaritesi riske giren Erdoğan’a milliyetçi ve muhafazakarların desteğini sağlayabilir. Fakat ABD ile karşı karşıya gelme ve bu yılın en kötü performans sergileyen para birimi TL’yi daha da zayıflatma riskini de doğuruyor.”

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