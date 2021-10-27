Zorunlu eğitim yaşı düşüyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye’de altı olan zorunlu eğitim yaşını beşe düşürmek için plan ve bütçe çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İktidarın gelecek yılki ‘yol haritası’ 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda zorunlu eğitim yaşının düşürülmesi başlığı da yer almıştı.

Bu kapsamda, erken çocukluk eğitiminde beş yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak, esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak; bu amaçla ihtiyaç duyulan ilave derslikler yapılacak.

Özer, planda yer alan hedef ile ilgili hazırlıkları AA’ya anlattı: “Bu kapsamda 2023 yılında ise hedefimiz, 4 ve 5 yaşta okul öncesi eğitime erişimi yüzde 100’e çıkarmak. Dolayısıyla 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da yer aldığı şekliyle 5 yaşa anaokullarının zorunlu hale getirilmesi yönündeki hedefimizi gerçekleştirmek için tüm planlarımızı ve bütçe yapılandırmamızı yapıyoruz. Şu anda bağımsız anaokulu ve ana sınıflarında yaklaşık 1 milyon 220 bin öğrenci eğitim alıyor. Yeni oluşturulacak kapasite ile bunu 2,5 milyona çıkaracağız. Böylece okul öncesi eğitim kapasitesinde yüzde 100’lük bir artışı sağlamış olacağız.”

Yeni planlamada okul öncesi eğitimde en fazla yatırım yapılacak ilin İstanbul olduğuna değinen Özer, İstanbul’daki şu anda 157 bağımsız anaokulunun yanı sıra 750 yeni anaokulu yapılacağını ve böylece bu ildeki bağımsız anaokulu sayısının 157’den 907’ye çıkarılacağını söyledi.