Akşam Postası / 26 Şubat 2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üçüncü günü: Şu ana kadar neler yaşandı?

Rusya önceki gün üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde Rus askeri birlikleri başkent Kiev’in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rus işgali nedeniyle üçü çocuk en az 198 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 33’ü çocuk 1115 kişi de yaralandı.

Erdoğan, Zelenski’yle görüştü: Bir an önce ateşkes ilan edilmesi için çaba gösteriyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Zelenski, Rus halkına seslendi: Savaşa karşı çıkın

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’yı sonuna kadar savunacaklarını belirterek, Rus halkını da savaşa karşı çıkmaya çağırdı.

Zelenski, ABD’nin tahliye teklifini reddetmiş

AB’den Rusya’ya yeni yaptırımlar: Listenin başında Putin ve Lavrov

Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik finans, enerji ve ulaşım gibi çeşitli alanları kapsayan ve üst düzey kişilerin mal varlıklarını donduran yeni yaptırımları uygulamaya kondu.

Lewandowski’den Rusya’yla maça çıkmak istemeyen federasyona destek

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Rusya ile oynayacakları 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçına çıkmak istemediklerini açıkladı. Polonya milli takım kaptanı, golcü futbolcu Robert Lewandowski ise kararı destekleyerek ”Hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız” dedi.

Kendi imkanlarıyla Polonya sınırına giden bebekli Türk aile: Gerçekten savaşı yaşadık

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından kendi imkanlarıyla ailesiyle Polonya sınırına gelen Anıl Şahin, “Döküntü bir bodrumda tozlar içinde bir sığınakta dokuz aylık kızım ve eşimle gerçekten savaşı yaşadık. Herhangi bir çatışma sesi duymasak da bu süreci iliklerimize kadar hissettik” dedi.

Ukrayna’yı terk eden vatandaşlar Türkiye’ye gelmeye başladı

Ekonomide yoğun hafta: İyice sıkışan hükümetin adımları belli olacak

Türkiye’yi pazartesi gününden itibaren daha yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. Büyüme, ihracat ve enflasyon gibi verilerin açıklanacağı haftada Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ekonomik yansımaları da yakından izlenecek.

Evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti: Eşinin akrabasıymış

Sivas’ta evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.

Adana’daki kargoda kavurma arası marihuana

Adana’da kargoya verilen kavurma kolilerine gizlenmiş 11 kilo 250 gram marihuana çıktı.