Ekonomide yoğun hafta: İyice sıkışan hükümetin adımları belli olacak

Türkiye’yi pazartesi gününden itibaren daha yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor.

Büyüme, ihracat ve enflasyon gibi verilerin açıklanacağı haftada Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ekonomik yansımaları da yakından izlenecek.



Elektrik faturaları nedeniyle sıkışan hükümetin yeni adımları da bu hafta belli olacak.



Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 28 Şubat Pazartesi günü 2021 yılı ve dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak.

Reuters anketine katılan 25 ekonomist dördüncü çeyrekte yüzde 9 büyüme bekliyor. 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalamasıysa yüzde 11.

Türkiye ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyrekte pandemiden kaynaklı baz etkisiyle yüzde 21,7, üçüncü çeyrekteyse yüzde 7,4 büyümüştü.

Elektrikte yeni tarife bekleniyor

Türkiye yeni yıla kademeli olarak yüzde 50 ila yüzde 125 zamla girmişti. Elektrik faturalarının ocak anketlerinde AKP’ye ciddi anlamda oy kaybettirmesi sonrasıysa ilk olarak yüzde 125 zam yiyen 150 kilovatsaat üstü kullanım yapanlar için limit 210 kilovatsaate yükseltilmişti. Ancak ilgili düzenleme tansiyonu düşürmeye yetmemişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart’a kadar tamamlamayı ve uygulamaya geçmiş olmayı hedeflediklerini belirtmişti.

Tarifelerde indirim bekleyen vatandaşlar ve esnafın gözü de bu tarihte olacak.

Altın Tasarruf Sistemi başlıyor

Ekonomik olarak sıkışan hükümetin yastık altı altınların ekonomiye girmesi amacıyla hayata geçirdiği ‘Altın Tasarruf Sistemi‘, 1 Mart’tan itibaren uygulamaya girecek.

Sistemle, vatandaşların darphane üretimi ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankalarında ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açmalarına bu tarihten itibaren başlanacak.

Gelir vergisinde beyanname dönemi

28 Şubat, 2022 yılına ilişkin değerli konut vergisinin ilk taksit ödemesi için son gün olarak belirlenirken 1 Mart’tan itibaren de 2021 yılına ilişkin yıllık gelir vergisinin beyanname ve birinci taksit ödeme süreci başlayacak. İlk taksitin 31 Mart’a kadar ödenmesi gerekli.

2022 yılı emlak vergisiyle çevre temizlik vergisinin birinci taksit ödeme süreci de yine 1 Mart’ta başlayacak.

İhracat ve enflasyon

Gelecek hafta gözlerin çevrileceği diğer veriler enflasyon ve ihracat rakamları.

2 Mart Çarşamba günü şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklanacak.

TL’nin geçen yıl yüzde 45’ten fazla değer kaybetmesinin ardından 2021 yılında ihracatta rekor görülmüş, ocakta da 17,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık verisi yakalanmıştı.

TÜİK, 3 Mart Perşembe günüyse şubat ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nı zorladığı faiz indirimleri nedeniyle resmi enflasyon son olarak yüzde 48,69’la son 20 yılın zirvesine ulaşmıştı.

Reuters anketine göre gıda ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle enflasyonun şubatta yüzde 52,95’e çıkması bekleniyor.

TÜİK, ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini 10 Mart’ta, 2021 yılına ilişkin verileri de 23 Mart’ta duyuracak. İşsizlik, Aralık 2021’de 0,1 puanlık düşüşle yüzde 11,2 seviyesinde kaydedilmişti.

Yakından takip edilen ocak ayına ilişkin ciro endeksleri, perakende satış endeksleri ve sanayi üretim endeksi de 11 Mart’ta duyurulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da şubat ayı bütçe gerçekleşmelerini 15 Mart’ta açıklayacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 17 Mart’ta toplanacak. Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 11 Mart’ta açıklayacak.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının dünya ve Türkiye ekonomisine pek çok yansımasının olması beklenirken, gelecek haftadan itibaren bu gelişmeler de yakından izlenecek. Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların devam edeceği, bu gelişmelerin emtia ve enerji fiyatlarını da etkileyeceği öngörülüyor.