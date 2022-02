Demirtaş’tan iktidara ‘tavsiye’: HDP’yi kapatmanın sonuçlarını iyi hesap edin

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, iktidarın seçim kazanabilmek için her şeyi deneyeceğini, çözüm süreçleri dahil her seçeneği masada tuttuğuna emin olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Halen tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden T24’ten Şirin Payzın’ın sorularını yanıtlayan Demirtaş, muhalefetteki altı partinin ‘millet ittfakı’nı genişletme çalışmalarından üçüncü ittifaka, HDP hakkındaki kapatma davasından ortak aday tartışmalarına birçok konuda görüşlerini paylaştı.

‘HDP üçüncü ittifaka odaklandı’

CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan altı muhalefet partisi, 28 Şubat Pazartesi günü parlamenter sisteme dönüşte sağladıkları mutabakat metnini açıklayacak.

Altı partinin ‘kendi iç tartışmalarını bitirip netleştirdikten sonra’ HDP ile de görüşerek, müzakere yürüteceklerine inandığını söyleyen Demirtaş, “Aksi durum siyasetin doğasına da o masanın iddiasına da aykırı olur” dedi.

Demirtaş, üçüncü ittifak hayata geçtikten sonra görüşmelerin artık HDP’yle diğer partiler arasında değil, ittifaklar arasında olacağını tahmin ettiğini söyledi. HDP’nin şu an için bu ittifakın kurulmasına odaklandığını vurguladı.

Ortak aday

HDP ve ittifak görüşmeleri yürüttüğü TİP’in gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘ortak adayı destekleme’ kararını doğru bulduğunu belirten Demirtaş, bu desteğe ilişkin şartların HDP’nin tutum belgesinde yer aldığını ve buna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Üçüncü ittifakın özelliklerine de değinen Demirtaş, ‘demokrasi ittifakı’ adıyla başlayan çalışmaların ‘koltuk, makam, mevki tartışması değil sol ve demokrasi için ilkeli bir ortak mücadele arayışı’ olduğunu söyledi.

‘Solu büyütebiliriz’

Özellikle eko sosyalizmi ve yeni sol tartışmalarını yakından ve dikkatlice takip ettiğini belirten Demirtaş, “Yeni mücadele araçlarıyla, taktikleriyle Z kuşağının da zekası ve enerjisiyle solu büyütebileceğimize inanıyorum” dedi.

‘İktidar her şeyi yapar’

Demirtaş, iktidarın ‘yeni bir çözüm süreci’ arayışında olduğuna dair bir soruyu şöyle yanıtladı: “İktidar seçim kazanabilmek için her şeyi dener, her şeyi yapar. Bu konularda Millet İttifakı’ndan daha esnekler. Çözüm süreçleri dahil her seçeneği masada tuttuklarından eminim. Ancak çözüm süreci ve barış arayışı, seçim hesaplarına feda edilmeyecek kadar ahlaki ve ciddi bir konudur. Muhalefet dahil herkes çözümün mutlaka bir gün olacağına inanarak ciddi ve dikkatli olmalıdır.”

Kapatma davası

HDP hakkındaki kapatma davasına da değinen Demirtaş, iktidara “HDP’yi kapatmanın siyasi sonuçlarını iyi hesap etmelerini tavsiye ederim” dedi.

HDP seçmeninin gündeminde seçimleri boykot seçeneğinin bulunmadığını belirten Demirtaş, HDP seçmeninin Türkiye’nin demokratik geleceğine damga vuracağını ve kapatma kararının bu tutumu erkenden netleştirip kararlılığı artıracağını söyledi.

Son olarak Anayasa Mahkemesi, kapatma davası açılan HDP’ye esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için 60 gün ek süre vermişti.