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Yaramazlara biraz batar!

S&P, Rusya ve Ukrayna’nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Rusya ve Ukrayna’nın kredi notunu düşürdü.

Fotoğraf: Reuters

Karar, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon başlatmasının ardından geldi.


S&P, Rusya’nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun ‘BBB-‘den ‘BB+‘ya düşürüldüğünü, uzun vadeli yerel para cinsinden kredi notunun da ‘BBB‘den ‘BBB-‘ye çekildiğini duyurdu.

Açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ülkenin bankacılık sisteminin büyük bir kısmı da dahil olmak üzere güçlü uluslararası yaptırımlara yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca yaptırımların ekonomik ve dış ticaret faaliyetleri ile yurt içi yerleşiklerin güveni ve finansal istikrar üzerinde önemli doğrudan ve ikincil etkileri olabileceği, jeopolitik gerilimlerin özel sektör güvenini aşağı çekerek büyüme üzerinde baskı yaratmasının beklendiği aktarıldı.

Kurum, Ukrayna’nın da uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun ‘B‘den ‘B-‘ye düşürdü.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri saldırısının Ukrayna’nın ekonomik büyümesi, finansal istikrarı, dış konumu ve kamu maliyesi için risk oluşturduğu belirtildi.

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de Ukrayna’nın uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunu ‘B‘den ‘CCC‘ye düşürdüğünü açıkladı.

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