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Yaramazlara biraz batar!

Rus işgalindeki Ukrayna’da metroya sığınan kadın doğum yaptı

Ukrayna’da Rus işgali sırasında metroya sığınanlar arasında yer alan genç kadın doğum yaptı.

Rusya önceki gün üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde Rus askeri birlikleri başkent Kiev’in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatışmıştı. Kiev’de halk, saldırılardan korunmak için sığınaklara koştu.


Sığınak olarak kullanılan bir metro istasyonuna giren 23 yaşındaki hamile kadının gece saatlerinde sancıları başladı. Kadın, etraftakilerin de yardımıyla sığınakta doğum yaptı.

Doğumun ardından hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Twitter’da bebeğin fotoğrafını şu notla paylaştı: “Kiev’deki sığınaklardan birinde (bildiğimize göre) ilk bebek dünyaya geldi. Yerin altında, yanan binaların ve Rus tanklarının yanında. Ona ‘Özgürlük’ adını vereceğiz. Ukrayna’ya inanın.”

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