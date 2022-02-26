Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zelenski, ABD’nin tahliye teklifini reddetmiş

ABD’nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev’den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenski’nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

Washington Post gazetesinin ABD’li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti, Zelenski’ye Rusya tarafından yakalanması ya da kaçırılmasını önlemek için kendisine Kiev’den ayrılması için yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.


Ancak Zelenski, bu teklifleri şu ana kadar reddederek, ülkesinin başında kalacağını belirtti.

Zelenski, dün sabah saatlerinde, Rusların 1 numaralı hedefinin kendisi, 2 numaralı hedefinin de ailesi olduğunu ancak ülkesini savunmak için görevinin başında olacağını açıklamıştı.

İşgalin üçüncü günü | Kiev gece boyunca çatışmalara sahne oldu

SON HABERLER

Batı, İslamcılık ve seküler muhalefet: Kim kime karşı?

Batı karşıtlığının toplumsallaşması bütün varlık, kimlik ve iddialarını bu karşıtlık üzerine inşa eden İslamcıların ‘normalleşmesi’ anlamına geliyor. Siyasal söylemini Batı karşıtlığı üzerine inşa eden Erbakan’ı anmaya ‘laik muhalefet’in altı liderinin katılması, bu işlemin başarıldığının kanıtı.

Emperyalist işgal çok ayıp bir şeydir!

Savaşta tutulacak taraf bellidir, insanın tarafı tutulur. Putin’in işgâline karşı duran Ruslar, anti-Nazi Ukraynalılardır tarafımız. Yayılmacı işgaller, sağcı fanatizmin ilacı değil, kan kardeşidir.