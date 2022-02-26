Rus bilim insanlarından ‘barış bildirisi’: Savaşı durdurun

Rusya’da araştırmacı, bilim insanları ve gazetecilerden oluşan 664 kişilik grup bir açık mektupla savaşa karşı durduklarını belirtti.

Rusya’da düzenlenen savaş karşıtı gösteriden… Fotoğraf: Reuters

Rusya önceki gün üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde Rus askeri birlikleri başkent Kiev’i ablukaya almış, halk sığınaklara taşınmıştı.

Le Monde’da yayımlanan açıklamanın imzacıları, savaşın hiçbir makul gerekçesi olmadığını vurgulayarak, Ukrayna’nın Rusya’yı tehdit etmediğini, savaşın ‘haksız ve anlamsız’ olduğunu belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Ukrayna bize yakın bir ülke oldu ve olmaya devam ediyor. Çoğumuzun Ukrayna’da yaşayan akrabaları, dostları ve meslektaşları var. Babalarımız, dedelerimiz ve büyük dedelerimiz Nazilere karşı birlikte savaştı. Rusya’da liderliğin jeopolitik hırsları uğruna, şüpheli tarihsel fantezilerce yönlendirilen bir savaşa girişmek, onların anısına ihanettir.

Rusya bu savaşı başlatarak kendisini uluslararası alanda yalnızlığa, parya bir ülke konumuna mahkum etti. Bu, biz bilim insanlarının da artık işimizi normal yapamayacağımız anlamına geliyor. Sonuçta, diğer ülkelerden meslektaşlarla işbirliği olmadan bilimsel araştırma yapmak mümkün değildir.

Ukrayna’yla savaş, hiçbir yere varmayacak bir adımdır. Ukrayna’ya yönelik tüm askeri operasyonların derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Ukrayna devletinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini talep ediyoruz. Ülkelerimiz için barış talep ediyoruz. Savaş değil, bilim yapalım!”