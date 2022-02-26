Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rus bilim insanlarından ‘barış bildirisi’: Savaşı durdurun

Rusya’da araştırmacı, bilim insanları ve gazetecilerden oluşan 664 kişilik grup bir açık mektupla savaşa karşı durduklarını belirtti.

Rusya’da düzenlenen savaş karşıtı gösteriden… Fotoğraf: Reuters

Rusya önceki gün üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde Rus askeri birlikleri başkent Kiev’i ablukaya almış, halk sığınaklara taşınmıştı.


Le Monde’da yayımlanan açıklamanın imzacıları, savaşın hiçbir makul gerekçesi olmadığını vurgulayarak, Ukrayna’nın Rusya’yı tehdit etmediğini, savaşın ‘haksız ve anlamsız’ olduğunu belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Ukrayna bize yakın bir ülke oldu ve olmaya devam ediyor. Çoğumuzun Ukrayna’da yaşayan akrabaları, dostları ve meslektaşları var. Babalarımız, dedelerimiz ve büyük dedelerimiz Nazilere karşı birlikte savaştı. Rusya’da liderliğin jeopolitik hırsları uğruna, şüpheli tarihsel fantezilerce yönlendirilen bir savaşa girişmek, onların anısına ihanettir.

Rusya bu savaşı başlatarak kendisini uluslararası alanda yalnızlığa, parya bir ülke konumuna mahkum etti. Bu, biz bilim insanlarının da artık işimizi normal yapamayacağımız anlamına geliyor. Sonuçta, diğer ülkelerden meslektaşlarla işbirliği olmadan bilimsel araştırma yapmak mümkün değildir.

Ukrayna’yla savaş, hiçbir yere varmayacak bir adımdır. Ukrayna’ya yönelik tüm askeri operasyonların derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Ukrayna devletinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini talep ediyoruz. Ülkelerimiz için barış talep ediyoruz. Savaş değil, bilim yapalım!”

İşgalin üçüncü günü | Ukrayna sağlık bakanlığı: Üçü çocuk 198 can kaybı

SON HABERLER

Batı, İslamcılık ve seküler muhalefet: Kim kime karşı?

Batı karşıtlığının toplumsallaşması bütün varlık, kimlik ve iddialarını bu karşıtlık üzerine inşa eden İslamcıların ‘normalleşmesi’ anlamına geliyor. Siyasal söylemini Batı karşıtlığı üzerine inşa eden Erbakan’ı anmaya ‘laik muhalefet’in altı liderinin katılması, bu işlemin başarıldığının kanıtı.

Emperyalist işgal çok ayıp bir şeydir!

Savaşta tutulacak taraf bellidir, insanın tarafı tutulur. Putin’in işgâline karşı duran Ruslar, anti-Nazi Ukraynalılardır tarafımız. Yayılmacı işgaller, sağcı fanatizmin ilacı değil, kan kardeşidir.

Zelenski, ABD’nin tahliye teklifini reddetmiş

ABD’nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev’den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenski’nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.