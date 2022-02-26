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Yaramazlara biraz batar!

Rusya, Ukrayna saldırısı için ‘istila’ yazan medya kuruluşlarını ‘uyardı’

Rusya, Rus ordusunun Ukrayna’ya saldırısını ‘istila ve savaş ilanı’ olarak yazan bir dizi medya kuruluşuna erişimlerinin kısıtlanabileceği uyarısı gönderdiğini duyurdu.

Denetim kurumu Roskomnadzor’dan yapılan yazılı açıklamada, Eho Moskvy, İnoSMİ, Mediazona, New Times, Dojd, Svobodnaya Pressa, Krım.Realii, Novaya Gazeta, Jurnalist ve Lenizdat gibi haber kaynaklarının ‘yanlış bilgi yayma’ gerekçesiyle uyarıldığı belirtildi.


Açıklamada şöyle dendi: “Adı geçen kaynaklarda, güvenilir mesajlar kisvesi altında, Rus ordusunun eylemleri sonucunda Ukrayna şehirlerinin bombalanması ve sivillerin ölümü hakkında bunun yanısıra sürdürülen operasyonun bir saldırı, istila veya savaş ilanı olduğuna dair kamuoyuna yanlış bilgiler aktarılmaktadır.”

Söz konusu haber kaynaklarındaki yanlış bilgilerin silinmemesi durumunda erişimlerine kısıtlama getirilebileceği kaydedilen açıklamada, “Roskomnadzor, ayrıca listedeki medya kuruluşlarına yönelik güvenli olmayan kamuya açık önemli bilgileri yayma gerekçesiyle idari soruşturma başlatmıştır” dendi.

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