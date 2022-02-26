Adana’daki kargoda kavurma arası marihuana

Adana’da kargoya verilen kavurma kolilerine gizlenmiş 11 kilo 250 gram marihuana çıktı.
AA’nın haberine göre il emniyet müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri, bir kişinin kargoya verdiği kolide uyuşturucu tespit etti.
Ekipler, Sarıçam ilçesindeki kargo dağıtım merkezini narkotik dedektör köpeği Oscar’la aradı.
Köpeğin tepki verdiği kolide, kavurmaların içine gizlenmiş 11 kilo 250 gram marihuanaya el kondu.
Narkotik ekipleri, uyuşturucuyu kargoya verdiği öne sürülen Bayram G.’yi (32) Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda seyir halindeyken durdurdu. Uyuşturucuyu İstanbul’a göndermek üzere kargoya verdiği ileri sürülen zanlı, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.