Zelenski, Rus halkına seslendi: Savaşa karşı çıkın

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’yı sonuna kadar savunacaklarını belirterek, Rus halkını da savaşa karşı çıkmaya çağırdı.

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Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, düşmanın saldırıları karşısında dik durduklarını ve saldırılarını başarıyla geri püskürttüklerini belirtti.

Ülkenin birçok bölgesinde çatışmaların sürdüğünü hatırlatan Zelenski şöyle konuştu: “Biz vatanımızı, toprağımızı ve çocuklarımızı savunduğumuzu biliyoruz. Kiev ve başkentin etrafındaki kilit şehirler ordumuz tarafından kontrol ediliyor. İşgalciler devletimizin merkezini bloke etmek ve Donetsk’te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler. Biz onların planlarını altüst ettik.”

Zelenski, Rus işgalcilerin füzeler ve ağır silahlarla yerleşim birimlerine saldırdığını, enerji üretim kaynaklarını yok etmeye çalıştığını belirterek, “Çok sinsi taktikleri var. Roketler ve toplarla tahrip edilen konutlar, dünyanın bizimle birlikte işgali durdurması için son argümandır” dedi.

İddiaların aksine Kiev’de olduğunu vurgulayan Zelenski, “Ukrayna’yı sonuna kadar savunacağız” dedi.

Zelenskiy, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı, Ukrayna’yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti.